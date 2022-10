«Sur le divan» : des hommes, des vrais

Diplômé de l’École de théâtre du cégep de Saint-Hyacinthe, codirecteur de la compagnie La moindre des choses avec Cédrik Lapratte-Roy et membre du duo de poètes révolutionnaires Brick et Brack avec Sébastien Tessier, François Ruel-Côté a une plume absurde tout à fait irrésistible. Avant Poisson glissant, une pièce désopilante pour cinq personnages créée en 2020 aux Écuries, il a écrit Sur le divan, un dialogue entre deux chums de gars qu’il a lui-même mis en scène en 2018 à l’occasion du Zoofest. Complices depuis l’enfance, fidèles adeptes du cannabis et quittant rarement leur divan, Samuel et Philippe interrogent leur masculinité de manière aussi stupide que significative. L’argent, l’amour, l’amitié, la sexualité, la santé mentale… aucun sujet n’échappe à ces deux collégiens aux prises avec la lourde tâche de devenir des adultes sans trahir leurs idéaux de jeunesse. La dernière des dix scènes, celle où les masques tombent enfin, même si ce n’est que momentanément, est de loin la plus émouvante.

Sur le divan ★★★ 1/2 François Ruel-Côté, Éditions de Ta Mère, Montréal, 2022, 136 pages