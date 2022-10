Porté par son désir d’être enfin un homme, de trouver et d’assumer une masculinité qui lui échappe, le narrateur de Couilles de camion prend le volant et roule jusqu’à ce qu’« apparaisse la pancarte qui marque la fin de la 138 ». Dans cette traversée existentielle, le héros fait quelques rencontres qui lui permettent de discuter les a priori entourant ce concept. Criss-Tough-le tatoué, Armand, 80 ans, « Drave Queen » et Crowbar, travailleur de la construction, forment ce trio à la fois pathétique, drôle et souffrant, des personnages étrangement singuliers et typiques. Dans ce premier livre — qui est une adaptation de son spectacle Mâle en route créé en 2021 —, le conteur Jérome Bérubé rejoue avec une certaine candeur, dans une poésie brute, un schéma toutefois prévisible dans lequel l’homme aspire à se sentir adéquat. Le talent de conteur est heureusement bien palpable dans cette écriture imagée, pleine de cambouis, dans cette langue crue et sans ménagement qui nous entraîne, sans effort, jusqu’au bout de cette route

Couilles de camion ★★★ Jérome Bérubé, Planète rebelle, Montréal, 2022, 66 pages