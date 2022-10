André, Alexina et Odette, trois humains au destin aussi tragique que lumineux et au tempérament fort s’entrecroisent dans Un endroit familier, roman écrit par Tristan Malavoy, le petit-fils. Rassemblant ses propres souvenirs, ceux d’André Malavoy, grand-père, héros de la résistance et fils d’Odette, arrière-grand-mère qui s’impliquera aussi dans cette Seconde Guerre, et ceux d’Alexina, grand-mère, femme de pays ancrée dans les vapeurs du cap Tourmente, l’auteur se fait un devoir de mémoire. Un devoir de raconter avec sensibilité son histoire qui s’inscrit dans une plus grande, plus vaste. L’auteur de L’oeil de Jupiter (Boréal, 2020)parvient à livrer le réel de ces gens comme s’il y était, avec chaleur, douleur, respect, espérance, ce qui permet au lecteur de reconnaître sa propre histoire. Bien que l’on saisisse la nécessité des liens que l’auteur établit entre ces trois destins et le sien, il aurait parfois gagné à s’effacer un peu devant ces personnages plus grands que nature. Un léger narcissisme que l’on excuse toutefois devant l’éclat de sa plume.

Un endroit familier ★★★★ Tristan Malavoy, Québec Amérique « III », Montréal, 2022, 136 pages