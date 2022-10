D’irrésistibles poux de bibliothèque

Que se passe-t-il quand une famille de poux ne cesse de croître sur une seule tête, jusqu’à envahir presque chaque millimètre de chaque cheveu ? Quand ces petites bêtes ne peuvent plus sauter d’un enfant à l’autre, confinement oblige, et qu’ils restent tous pris à se piler sur les pieds sur le crâne d’Annette ? C’est la question que s’est posée l’autrice et illustratrice Orbie dans son album La fin des poux ? (Les 400 coups), qui remporte aujourd’hui le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal.

Étaient aussi en lice le fameux Truffe, de Fanny Britt et Isabelle Arsenault (La Pastèque), le très beau À qui appartiennent les nuages ?, de Mario Brassard et Gérard DuBois (La Pastèque), le dramatique Léonore, de Linda Amyot (Leméac), et le Papier bulle, de Simon Boulerice et Ève Patenaude (XYZ), où se décline le rouge dans tous ses éclats. Cinq bibliothécaires spécialisées en littérature jeunesse formaient le jury. De La fin des poux ?, elles ont aimé « les situations cocasses » et les « blagues de toutes sortes, les mille et un détails dans les illustrations qui opèrent pratiquement comme un cherche et trouve ».

À chaque livre finaliste est associée une bourse de 500 $; la lauréate, elle, remporte 5000 $. La fin des poux ? est aussi finaliste aux Prix littéraires du Gouverneur général, littérature jeunesse.