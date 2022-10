L’auteur québécois Simon Roy est décédé

Après avoir combattu un cancer du cerveau, l’auteur québécois Simon Roy a eu recours à l’aide médicale à mourir samedi après-midi, ont indiqué dans un communiqué les Éditions du Boréal.

Simon Roy a enseigné la littérature au Collège Lionel-Groulx, mais il a d’abord été connu pour son livre Ma vie rouge Kubrick, paru en 2014, et lauréat du Prix des Libraires du Québec cette année-là.

Suivront ses oeuvres Owen Hopkins, Esquire, Fait par un autre et son plus récent roman qui marie fiction et réalité Ma fin du monde, paru en mai dernier. Ce dernier propose une réflexion sur la peur à partir de son expérience ainsi que de celle des auteurs Stephen King, Stanley Kubrick et d’Orson Welles.

Son éditeur mentionne dans un communiqué que ses livres se sont parfois appuyées sur « une analyse obsessionnelle du film The Shining de Stanley Kubrick ». Il se questionnait notamment sur la possibilité de continuer à vivre quand notre vie est marquée par la tragédie. Un thème qu’il évoque dans son dernier roman où il aborde « de façon vertigineuse » sa propre mort.

« Il ne fait aucun doute que l’oeuvre qu’il nous laisse, marquée par une profonde originalité, nous aura obligés à reconnaître que les récits, mêlant inextricablement réalité et mensonge, constituent la substance même de nos vies », ont écrit les Éditions du Boréal.

Simon Roy laisse dans le deuil sa compagne, Marianne Marquis-Gravel, et ses enfants, Romane et Colin.