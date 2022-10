Notre sélection jeunesse du mois d'octobre

Le monde du silence

« Lorsqu’il sort de chez lui, Archibald croise souvent ses voisins. Il y a Abel, le musicien, Anouk, qui arrose son jardin, et puis Olga, qui cuisine déjà. Archibald les connaît bien. » Mais, dans ce 11e opus de la série écrite par Astrid Desbordes, le petit bonhomme, toujours accompagné de sa maman, découvre avec émerveillement l’étendue de son voisinage. Sous ses airs silencieux, la nature regorge de vie et est peuplée de différentes espèces qui fourmillent toute la journée, habitant la Terre chacune à leur façon. Ode à la nature, à son calme et à ses richesses, Nos voisins silencieux pose un regard candide et admiratif sur cette étendue verdoyante, mais surtout, invite les lecteurs à ouvrir l’oeil et tendre l’oreille au monde qui les entoure. Message noble toutefois déjà bien acquis par les enfants à qui rien n’a l’habitude d’échapper. Un propos qui s’adresse cette fois-ci beaucoup plus aux adultes pressés. Pauline Martin offre quant à elle des tableaux clairs et épurés, jouant de différents plans qui assurent le mouvement des personnages et dynamisent la traversée entreprise par le héros.

Marie Fradette



Nos voisins silencieux

★★★

​Astrid Desbordes et Pauline Martin, Albin Michel Jeunesse, 2022, 48 pages. 3 ans et plus.

Voyage initiatique

Très occupé à lire de gros livres afin de devenir plus savant, Petit Loup qui sait tout n’a pas le temps de répondre aux mille questions de ses amis. Un jour, le corbeau royal lui tend une missive qui le somme de se rendre au château pour guérir le roi. Devant l’impérative, mais non sans hésiter, il prend la route. S’amorce un long parcours initiatique pendant lequel il gagne en confiance et découvre la richesse de l’amitié. Fable du Néerlandais Gijs van der Hammen et traduite par Emmanuelle Tardif, Petit Loup qui sait tout est narré au présent et enrichi de dialogues et monologues qui assurent le rythme du voyage. La force de cette histoire intemporelle trouve écho dans les illustrations de Hanneke Siemensma, des tableaux à la fois mystérieux et envoûtants qui prolongent le récit. Traversant des montagnes ocre et des forêts sombres, le loup, aussi noir que la nuit, est vite repérable dans l’image grâce à ses petites bottes rouges. Couleur qui renvoie à ce courage et à cette traversée qui le rendra plus fort. Un album visuellement sublime qui saura stimuler l’oeil. Fameux.

Marie Fradette



Petit Loup qui sait tout

★★★★

​Gijs van der Hammen et Hanneke Siemensma, traduit du néerlandais par Emmanuelle Tardif, Albin Michel Jeunesse, 2022, 40 pages. 3 ans et plus.

Alfred Pellan, loufoque et décalé

Aviez-vous découvert Jean Paul Riopelle dans l’oeil amusé de Marie Barguirdjian (Édito, 2017) ? Avec Le secret d’Alfred, l’autrice refait le coup, nous invitant cette fois dans l’atelier d’Alfred Pellan. Ce grand artiste, né en 1906 à Québec, se dévoile ici en « farceur », en « grand enfant », faisant honneur à son surnom : « le rêveur éveillé ». C’est avec l’humour pour guide que Barguirdjian nous invite à la rencontre de l’oeuvre de Pellan, y révélant une imagination débordante et un univers libéré des contraintes. « Il faut s’attendre à tout », écrit-elle. Dans cette approche loufoque de l’art où tout est un jeu, tout existe, « puisque Alfred le dessine ». « Des fleurs qui ressemblent à des xylophones — des xylofleurs ? » au « chat devenu roi qui donne des cours de gymnastique à ses sujets », la leçon est grande, drôle et invitante, si bien qu’on referme le livre en criant : « Encore ! Encore ! »

Yannick Marcoux



Le secret d’Alfred

★★★★

​Marie Barguirdjian (avec des oeuvres d’Alfred Pellan), Édito, Montréal, 2022, 32 pages. À partir de 6 ans.

Le secret bien gardé des mots

C’est par les mots que les histoires se racontent. Mais qu’en est-il de l’histoire de ces mots ? Pour Nicolas Lauzon et Marijo Denis, poète et linguiste derrière la création d’Il était une fois un mot, « les mots sont de véritables héros / avant d’arriver jusqu’à nous / ils ont vécu mille et une aventures / à travers temps et cultures ». Travailleurs infatigables de l’ombre, les mots ont servi plusieurs causes et leur signification s’est modifiée en cours de route, créant autant de captivantes histoires. Ce livre nous propose le récit de 25 mots, dévoilés dans la liberté du poème, puis mis en lumière par une explication linguistique. Ainsi rencontre-t-on cette « maman avisée [qui] fabriqua des lunettes pour que son petit garçon myope puisse enfin voir la lune », aussi bien que « l’auriculaire, le doigt qui va dans l’oreille ». Portée par une langue aussi imagée qu’accessible et adoptant un ton résolument ludique, la proposition est pédagogique, créative et fascinante.

Yannick Marcoux



Il était une fois un mot

★★★★ 1/2

​Nicolas Lauzon et Marijo Denis, Éditions du Passage, Montréal, 72 pages. À partir de 8 ans.