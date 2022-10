«Montréal-Nord»: histoires de quartier

En entrevue comme sur scène, Mariana Mazza n’hésite jamais à se raconter avec toute l’authenticité, la volubilité et la verve qu’on lui connaît. Dans Montréal-Nord, premier tome d’une trilogie — qui pourrait bien être une tétralogie, une pentalogie ou une décalogie ! —, elle se livre comme elle ne l’avait jamais fait encore. Et ce, avec ce même souci de vérité.

« Il n’y a pas d’exagération dans Montréal-Nord, assure l’humoriste de 32 ans, rencontrée dans les bureaux du Devoir à quelques heures du lancement de son premier livre. Je ne veux pas dire de faussetés parce que je sais que ma mère et mes amis vont le lire. L’une des raisons pour laquelle je ne parle pas de mes amis, c’est parce qu’on est dans une société où il ne faut pas prendre le risque de parler des autres de peur des représailles. J’ai donc focussé sur la relation avec ma mère, mon entourage et moi-même. Ça m’a demandé beaucoup de vulnérabilité et beaucoup d’honnêteté envers moi-même. Je ne trouve pas que j’écris bien, mais j’écris vrai. Ç’a été un bel exercice et j’ai pardonné à bien des démons à l’intérieur de moi. »

Composé de brefs récits, tantôt émouvants, tantôt hilarants, où l’autrice relate son enfance avec sa mère et son frère, Montréal-Nord est à des années-lumière du Morial-Mort que décrivait Victor Lévy-Beaulieu dans ses romans. Le Montréal-Nord que dépeint Mariana Mazza est festif, coloré et parfumé des mets libanais et vénézuéliens que lui préparait sa mère, qui élevait seule deux enfants tout en cumulant quatre emplois. Les gens qu’on y rencontre forment une famille élargie solidaire, accueillante et résiliente.

« Montréal-Nord, c’est tout sauf drabe et brun ! Montréal-Nord, c’est grand ! Il y a beaucoup d’arbres, de bibliothèques, de commerces. Dans les nouvelles, ce qu’on voit, c’est les trois ou quatre mêmes rues ; c’est 300 mètres de dangereux, mais le reste, c’est du monde heureux. Notre perception de notre quartier fait notre identité. Moi, le matin, j’étais contente d’aller à l’école. Le vent était frais et ça me réconfortait d’entendre l’autobus arriver devant chez moi. Même si j’étais dans un quartier qui me condamnait à avoir une enfance de merde, j’ai eu une enfance exceptionnelle et je ne la changerais pour rien au monde : elle était parfaite ! »

Ma mère, ma reine

Le regard que pose l’artiste polyvalente sur Montréal-Nord est teinté de fierté, de tendresse et d’admiration. Jamais elle ne verse dans le pathos ou dans le misérabilisme malgré la dure réalité que doivent parfois affronter les immigrants.

« Ce livre-là, c’est beaucoup de lumière, de bonheur et d’amour. Avec Montréal-Nord, je veux redonner le goût à la lecture et je veux aussi qu’il déclenche des conversations intéressantes sur l’immigration, sur le travail, sur les quartiers pauvres, sur l’amitié, sur l’amour. Ce qu’on dit sur les immigrants me fâche plus qu’avant. Avant, ça ne me faisait rien parce que j’avais le statut de privilégiée, mais aujourd’hui, avec le recul, je me dis que je peux faire partie du paysage et être d’une grande aide pour du monde, comme il y a eu du monde qui a été d’une grande aide pour ma mère. »

Si Montréal-Nord est une ode au quartier de son enfance, dont la structure fragmentée lui a été inspirée par Ouvrir son coeur (Le Quartanier, 2018), d’Alexie Morin, et Là où je me terre (Remue-ménage, 2020), de Caroline Dawson, au départ, il devait être un hommage à sa mère adorée. D’ailleurs, non seulement Mariana Mazza en fait une figure incontournable, mais elle lui donne la parole au cours de tête-à-tête qui ponctuent le livre.

« Je l’aurais instrumentalisée si j’avais seulement écrit son histoire. Là, c’est elle qui parle, je n’ai rien changé à ses propos. Ma mère ne s’est jamais définie par ce qu’elle a vécu. Elle n’a jamais été victime de quoi que ce soit. Je me suis rendu compte que c’était intéressant de la faire parler et que ça pouvait amener quelque chose de différent, une petite touche personnelle, un peu d’elle. Ma mère était fatiguée et des fois, elle pouvait être impatiente avec moi. Aujourd’hui, je constate que moi-même, je n’ai pas été assez patiente avec elle ; j’aurais dû être plus compréhensive. En lui donnant la parole, je trouve qu’on comprend encore plus ce qu’elle a vécu. »

L’humour, toujours l’humour

Bien que la peinture, sa Carte blanche à La Presse, ses chroniques sur la littérature sud-américaine à Il restera toujours la culture sur ICI Première et l’écriture prennent de plus en plus de place dans sa vie, Mariana Mazza se définit d’abord et avant tout comme une humoriste.

« La carrière d’humoriste me comble énormément dans mon manque d’attention et dans mon excès d’énergie. Plus tard, j’aimerais utiliser l’argent que j’ai fait avec l’humour pour m’acheter du temps pour écrire plus. Ma passion, c’est de parler au monde, pas de les faire rire. Mon objectif, c’est de vendre 50 000 exemplaires de Montréal-Nord, ce qui est très prétentieux, mais en humour, 50 000, c’est un échec. Il va falloir que je baisse mes attentes. Je suis une fille de performance, j’ai un côté très business. Je me vois mal écrire des livres pis en vendre seulement 5000 exemplaires. Ce que j’aime de l’humour, c’est qu’à coups de 800 personnes par soir, je fais rayonner ce que j’ai à dire », dévoile celle qui planche sur un scénario de film d’horreur, son troisième spectacle et le prochain tome de ses souvenirs — en suivant sagement les conseils de son éditeur, Stéphane Dompierre.

Aimant à la fois la pérennité du livre et la nature éphémère du spectacle, préférant jouer des personnages près d’elle, comme dans Lignes de fuite de Brigitte Chabot et Myriam Bouchard, plutôt que des personnages de composition, Mariana Mazza veut continuer de se mettre en danger, de « se péter la gueule », d’apprendre à se relever et à être meilleure.

« J’aime la carrière de Boucar Diouf. Toutes les fois qu’il écrit quelque chose, comme La face cachée du grand monde des microbes et Ce que la vie doit à la mort, c’est parce que c’est quelque chose qui le touche dans l’immédiat. Je le trouve tellement intéressant cet homme-là, parce qu’il va au gré de ses émotions. Je veux avoir une carrière comme Boucar Diouf. Je veux tout le temps avoir des émotions qui vont m’amener quelque part. »

Montréal-Nord Mariana Mazza, Québec Amérique, Montréal, 2022, 210 pages