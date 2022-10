«Ofilao» : entre ciel et terre

C’est d’abord dans un désir de rendre hommage à sa grand-mère guadeloupéenne décédée en 2007 que la comédienne, dramaturge, historienne et autrice Geneviève Rochette entreprend l’écriture d’Ofilao (Mains libres), un premier roman inspiré de son aïeule, mais aussi de sa propre enfance. Sur fond de crise sociale, l’autrice remonte le cours du temps, fouille le passé aussi trouble que lumineux et se réconcilie d’une certaine façon avec la mort.

La mort, celle de sa grand-mère d’abord, celle de sa mère en 2008 puis de sa soeur en 2015, participe intimement non seulement à l’écriture du roman, mais aussi au cheminement qui a conduit à ce résultat. D’abord pensée sous forme de scénario, puis de pièce de théâtre, l’histoire a émergé, non sans peine, sous forme de roman.

Et c’est un peu grâce à son ami Gilbert Laumord, homme de théâtre guadeloupéen, que Geneviève Rochette ira au bout de son écriture : « J’avais l’impression que la Guadeloupe devenait un tombeau pour moi. Et c’est lui qui m’avait dit : “Non, la Guadeloupe ce n’est pas un tombeau parce qu’en Guadeloupe, tout le monde qui meurt s’en va ofilao et l’ofilao, on l’habite” […] Il m’a dit : “Il faut se réconcilier avec les morts.” Et ça a été le dernier souffle qui m’a aidée à poursuivre et à accoucher de cette histoire », confie Geneviève Rochette au bout du fil. Roman sur la mort, donc, mais aussi sur la relation père-fille, les secrets de famille et, beaucoup, sur le métissage et le racisme. Ayant passé beaucoup de temps chez sa grand-mère en Guadeloupe lorsqu’elle était enfant, Geneviève Rochette voulait raconter dans ce roman son rapport au métissage. « Il y a quelque chose de troublant quand on est descendant du maître de l’esclave. Un moment donné dans le roman, je parle de l’aspect un peu schizophrénique de ça. Jeune, je me souviens que ce que je trouvais dur, c’était de toujours être un peu à part en Guadeloupe. Et j’arrivais ici, et j’étais un peu différente aussi », raconte-t-elle.

Elle se souvient par ailleurs d’un léger agacement lorsque sa grand-mère lui parlait de son aspect « po chapé » — teint de peau plus pâle. « Et moi, là-bas, effectivement, avec mes cheveux raides, ma peau plus pâle, je me sentais comme une minorité visible », ajoute-t-elle.

Plusieurs événements vécus par Inès, le personnage principal du récit, sont par ailleurs copiés-collés sur ce que l’autrice a personnellement vécu. Par exemple, il y a un moment dans le récit où Inès, enfant, sort de l’école pour aller rejoindre sa grand-mère. Une élève l’interpelle en lui disant : « Ta grand-mère est noire ? ! » sur un ton méprisant. Ça, l’autrice l’a vécu. « C’était la première fois que je prenais la mesure, que je réalisais qu’on désignait une couleur de peau. Alors c’est beaucoup ce qui est, malheureusement, très présent en Guadeloupe. Le clivage, le racisme. Et au sein d’une famille, il y a ça — ma grand-mère était noire, mon grand-père était métis […] Je l’ai senti très tôt quand j’étais jeune, ce racisme et cette façon de traiter les Noirs d’une façon différente. Dans une société où il y a autant de métissage, c’est d’autant plus troublant. C’est quelque chose dont j’avais envie de témoigner. »

Transcender la mort

Dans Ofilao, la parole est d’abord donnée à Inès, 31 ans, issue d’une mère québécoise et d’un père guadeloupéen, qui refait le trajet Montréal–Pointe-à-Pitre, pendant lequel elle plonge, non sans appréhension, dans le dernier manuscrit de son père, Honoré. Elle découvre ce père distant à travers son écriture, ce texte dédié à sa fille dans lequel il se raconte et se dévoile.

À travers ces récits, comme une façon de tisser l’histoire, il y a les mots de poètes, Aimé Césaire et Gaston Miron, pour ne nommer qu’eux, qui prolongent la pensée des personnages, les soutiennent dans cette traversée. « Moi, ça m’a fascinée. J’ai découvert Gaston Miron quand j’étais à l’École nationale [de théâtre du Canada], à 20 ans. J’avais lu des bribes de Césaire et je trouvais qu’il y avait des corrélations vraiment très fortes entre eux […] Je trouve que ce sont deux poètes emblématiques de l’enracinement, de la colonisation. Je suis issue de deux colonies et j’ai toujours trouvé ça fascinant. Je me sens doublement colonisée et j’aime l’idée de me rapporter à ces poètes qui ont réfléchi à ces questions-là. Mais la poésie, ça transcende les choses, ça met justement un peu de lumière sans ce côté très sombre », explique l’autrice.

Une lumière qui est perceptible dans le roman grâce à ces poètes, mais aussi beaucoup grâce à l’écriture assumée et sensible de Rochette. « Quand j’étais petite, je croyais que ma grand-mère habitait le ciel, puisque je devais voler jusqu’à elle. Et que de quitter Montréal un 23 décembre, quand il faisait moins vingt degrés, pour atterrir en Guadeloupe cinq heures plus tard, sous un soleil chaud et humide qui excitait tous les sens, c’était nécessairement le paradis ! » raconte Inès en amorce du roman.

À l’instar de cette héroïne, Geneviève Rochette parvient ainsi à tisser ce lien entre les vivants et les morts, entre le passé et le présent, en les inscrivant dans cet ofilao, lieu de tous les possibles, neutre, en suspension entre ciel et terre. Un espace sans frontière qui dépasse les limites du territoire, là où on peut se distancier du réel, le réinventer même, tout en assurant une communion avec les êtres.

