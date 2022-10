«Strega», Johanne Lykke Holm

Neuf femmes de dix-neuf ans sont embauchées dans un hôtel d’un village alpin. Chaque jour, sous l’oeil sévère de leurs patronnes, elles répètent les mêmes gestes malgré l’absence de clients. Peu après une fête, l’une d’elles est assassinée. « Je fermais les yeux et le meurtrier apparaissait devant moi. Il s’avérait que son visage était celui de tous les hommes. Dans ses traits, chacun d’eux existait. » Le temps semble suspendu comme dans un rêve dans ce roman de Johanne Lykke Holm (finaliste au Grand Prix de littérature du Conseil nordique 2021), où Rafa, la narratrice, nous ouvre la porte de cet univers sororal et fatal. Évoquant Pique-nique à Hanging Rock (Peter Weir), Virgin Suicides (Sofia Coppola) et Suspiria (Dario Argento), Strega distille un parfum suranné enveloppant et une douce langueur qui s’étiolent au fil du récit pour faire place à une atmosphère délétère au-dessus de laquelle plane une menace bien réelle. Un roman singulier sur la violence des hommes à l’égard des femmes.

Strega ★★★ 1/2 Johanne Lykke Holm, La Peuplade, Saguenay, 2022, 256 pages