«Je marche donc je pense», Roger Pol-Droit et Yves Agid

Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous marchons ? Dans la foulée de philosophes — des péripatéticiens jusqu’à Kant et Rousseau —, c’est ce qu’ont tenté de comprendre en marchant deux « esprits curieux », Roger-Pol Droit et Yves Agid. Pour le premier, philosophe et écrivain, puisque penser est une sorte de mouvement entre les idées, les mots et les représentations, marcher est « la même chose que penser ». Le second est un médecin, professeur émérite de neurologie et de biologie cellulaire, pour qui observer la manière dont les gens marchent est souvent le début d’un diagnostic. À travers huit promenades dialoguées, les deux amis entreprennent de rendre plus digestes les neurosciences. Hypothèse d’Yves Agid : quand nous marchons, nous mobilisons des structures profondes appelées « noyaux gris centraux », ce qui permet de désengorger le cortex cérébral et ses vingt milliards de neurones qui, livré à lui-même, peut flâner, avoir des idées nouvelles ou originales. Enlevant et instructif.

Je marche donc je pense ★★★ 1/2 Roger Pol-Droit et Yves Agid, Albin Michel, Paris, 2022,160 pages