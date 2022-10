«Perdre la tête»: les liaisons vénéneuses

Dans sa nouvelle offrande, Heather O’Neill (Mademoiselle Samedi soir, 2019) s’amuse avec les contrastes comme le ferait une Amélie Nothomb qui aurait du souffle. Beaucoup de souffle. Voire trop. Roman foisonnant campé dans deux quartiers de la Montréal fantasmée de la révolution industrielle, le Mile doré et le Mile sordide, Perdre la tête alterne entre l’opulence et la misère, entre le sublime et le grotesque, entre l’innocence et la dépravation.

« Marie se rendait compte que son amitié avec Sadie était la chose dont elle était la plus fière, et pour laquelle elle aurait fait n’importe quoi. » À travers l’amitié improbable de deux jeunes femmes, la prodigieuse autrice montréalaise signe un roman résolument féministe où elle fait éclater les bases du patriarcat comme on casserait les lacets d’un corset victorien pour s’en extirper.

Marie Antoine et Sadie Arnett — toute référence à la Révolution française et au divin marquis n’est pas du tout fortuite — paraissent provenir d’un conte de fées. Blonde aux yeux bleus, la première est la future héritière d’une raffinerie de sucre ; orpheline de mère, elle a un père qui répond à tous ses caprices. Brune aux yeux bruns, la seconde est une aspirante écrivaine issue d’une famille bourgeoise conservatrice et désargentée ; aux yeux de son père politicien et de sa mère indigne, elle n’est qu’une nuisance pour l’avenir de son frère insignifiant.

Femmes révolutionnaires

De l’adolescence à la mi-vingtaine, Marie et Sadie verront leur amitié mise à rude épreuve. Malgré la haine qui s’installe entre elles, leur amour n’a de cesse. Obnubilées par l’ambition de surpasser sa rivale, déconnectées de la réalité du peuple, elles deviendront à la fois les instigatrices et les victimes d’une révolution que fomentent les ouvrières du Mile sordide : l’une par les injustices sociales qu’elle commet à la tête de son entreprise, l’autre par ses écrits pornographiques où elle revendique l’expression du désir féminin.

En parallèle, Heather O’Neill suit l’évolution de la pâtissière Mary Robespierre, fille illégitime du père de Marie, qui prépare la révolution pour s’élever au-dessus de son rang, et, sans doute le personnage le plus touchant de Perdre la tête, de la sage-femme George Danton, orpheline élevée dans une maison close. « Comme elle ne se voyait réellement ni comme un homme ni comme une femme, peut-être que les autres ne la voyaient pas comme une personne à part entière, avec des sentiments, une dignité, et un besoin d’amour aussi grand que celui de n’importe qui. »

Plusieurs éléments du roman forcent l’admiration. Notamment les réflexions de l’autrice sur la condition féminine au XIXe siècle, lesquelles demeurent tristement contemporaines, les descriptions qu’elle fait des intérieurs bourgeois et des rues coupe-gorge, ainsi que le lien qu’elle tisse patiemment entre les quatre protagonistes. Or, l’autrice semble avoir pris un tel plaisir à imaginer cet univers fascinant où l’on fait fi des anachronismes qu’elle étire vainement des épisodes et se perd par endroits en digressions.

Perdre la tête ★★★ 1/2 Heather O’Neill, traduit de l’anglais (Canada) par Dominique Fortier, Alto, Québec, 2022, 504 pages