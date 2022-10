«Billy Summers»: le talent pluriel de Stephen King

Cela peut être une coïncidence mais, comme souvent depuis Misery, quand Stephen King donne le nom d’un personnage pour titre à l’un de ses romans — pensons Jessie (Gerald’s Game), Dolores Claiborne, Rose Madder ou Histoire de Lisey (Lisey’s Story) —, c’est qu’il tourne le dos, en tout ou en partie, au surnaturel et à l’horreur autre qu’humaine.

Billy Summers est de cette eau-là. Thriller, drame de guerre, road trip et roman social grinçant dans ses coups portés à l’Amérique contemporaine, ce brillant et poignant nouveau livre de l’auteur de l’immortel Ça, du prémonitoire Le fléau et de l’essentiel Écriture, a les deux pieds plantés dans la réalité — qu’il orne d’un hommage senti aux lettres, à l’écriture et à la lecture.

Le jour fatidique

Un peu comme il a revu de façon grandiose le concept du voyage dans le temps dans 22/11/63, le prolifique romancier se penche ici sur le fameux « dernier coup avant la retraite », si souvent vu et lu en fiction, pour l’amener ailleurs en le tirant vers le haut.

Billy Summers est un tueur à gages pas comme les autres. D’abord, il ne dégomme que des méchants. Ce n’est pas du pur original… jusqu’à ce que s’ajoutent les autres ingrédients.

Surnommé Billy l’idiot par ceux qui l’emploient, ce tireur d’élite hors pair est en fait loin d’être un imbécile. Mais être sous-estimé possède tellement d’avantages cachés ! Aussi, Billy aime lire. Ses clients le savent, ils le trouvent régulièrement plongé dans des Archie.

Ce qu’ils ignorent, c’est que ces temps-ci, Billy passe le plus clair de son temps libre en compagnie de Thérèse Raquin. Ce tueur est fan d’Émile Zola.

Bref, pour ce « dernier coup », qu’il accepte parce qu’il y a à la clé un montant de 2 millions, Billy s’installe dans une bourgade du Mississippi. Là, il dit être écrivain mais, de la fenêtre de son bureau, il attend que sa cible se pointe au palais de justice. Cela peut prendre plusieurs semaines. Plusieurs mois.

Alors, pour passer le temps, Billy le pseudo-écrivain se met à écrire. Ses souvenirs d’enfance. Horribles. Son « tour » en Irak. Encore plus horrible. Se glisse alors dans Billy Summers un fascinant roman dans le roman.

Enfin, le jour fatidique arrive. Billy va devoir tuer. Puis, s’échapper. C’est là que le bât blesse. Quelque chose ne tourne pas rond dans l’après-tir. Ça sent mauvais. Et Billy n’a pas l’intention que cet ultime contrat signe son arrêt de mort. Il va prendre les mesures qui s’imposent.

Un passionnant road trip

Billy Summers se transforme alors en un passionnant road trip. À bord de la bagnole, Billy, son évasion, ses souvenirs ; et une toute jeune femme, son drame récent, violent, infect.

Elle s’appelle Alice, a brutalement quitté le pays des merveilles par un soir de lourde pluie et on aimerait la revoir vivre un jour sous la plume d’un King… qui se paie également ici un magistral clin d’oeil à l’une de ses oeuvres phares. Fans du maître, soyez aux aguets : celui-ci est pour vous/nous.

Disons qu’à 75 ans, Stephen King est encore diablement inspiré.

Billy Summers ★★★★ Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch, Albin Michel, Paris, 2022, 551 pages