Marc Séguin: que reste-t-il de nos amours?

Au septième étage des Ateliers 3333, dans Saint-Michel à Montréal, l’atelier de Marc Séguin est envahi de l’insistante cacophonie de la Métropolitaine, ce monstre de béton, tapis rouge des poids lourds, qui défigure et pollue la métropole. « Un des artistes qui louent un local plus bas m’a dit que ça lui rappelait le bruit de la rivière », affirme-t-il, un sourire ironique aux lèvres.

Paradoxal, pour un artiste, de s’installer au bord d’une autoroute, dans un quartier qui a plutôt mauvaise presse, pour laisser émerger l’inspiration et la création. « Pas pour moi, répond le peintre. De tout temps, je pense que les artistes ont été attirés par les quartiers excentrés. J’aurais les moyens de m’acheter un gros loft dans le Vieux-Montréal ou le Mile-End, mais la vraie vie, elle est ici. »

Dans sa pratique, Marc Séguin admet aimer aller à contre-courant des tendances, chatouiller les conventions, créer le malaise et la remise en question. « Il n’y a rien de grand qui naît du confort. »

Son nouveau roman, Un homme et ses chiens, s’inscrit dans cette volonté de déstabilisation ; le personnage principal — pas toujours facile à aimer — étant conçu pour représenter certaines failles de l’humanité qui la conduisent tout droit à la catastrophe.

Amour et destruction

Présenté comme une fable, le récit brosse le portrait complexe d’un homme qui entretient des rapports difficiles, empreints de rage et de cynisme, envers le réel et les êtres qu’il aime. Désillusionné par l’artifice des conventions affectives et par une société consumériste confortée par des voeux pieux, il peine à saisir toute l’ambiguïté de la colère qui l’habite et à trouver les pierres qui lui permettront d’avancer et de s’abandonner à l’amour, dans un monde où la fin, inévitable, approche à grands pas.

« Je fais partie d’une génération où on a commencé à parler de la fin du monde, où chaque jour est foudroyé d’une alarme écologique, où cette fin est devenue notre seule autorité. Je me posais la question : qu’est-ce qui arrive à l’amour, cet état qui représente l’infinitude, quand on sait que ça va finir ? J’ai l’impression que ces sentiments vont écoper de l’inquiétude et du dépit. »

L’homme au coeur de l’histoire est donc présenté — fait rare pour un personnage masculin — à travers sa quête amoureuse, chaque rencontre et potentielle femme de sa vie représentant une métaphore du développement de la société, de l’Antiquité au précipice qu’est l’époque actuelle, en passant par la Révolution industrielle.

Bien qu’il ne soit pas à proprement parler l’alter ego de Marc Séguin, le protagoniste est habité comme lui de rêves et de sentiments d’autodestruction, d’images apocalyptiques pour lesquels il n’a aucune explication. « C’est peut-être dans la nature de l’artiste d’être traversé par quelque chose qui ne s’explique pas par des mots. Mon rôle, ce n’est pas de le comprendre, c’est de l’objectiver, de canaliser cette rage par l’art, d’en faire jaillir quelque chose qui a un impact. »

Chez le personnage, ces hantises font écho à la posture de l’humanité devant l’état du monde. « Les bombes sont parfois utiles dans la mesure de soi, écrit-il. Tout dans la vie du protagoniste incarne cette destruction, à commencer par sa fuite, dans le bois avec ses chiens et dans l’alcool, qui lui permet d’éviter ce présent. Comme l’urbain intelligent, qui sait ce qui s’en vient, mais achète sa voiture de l’année avec le sourire et adhère à l’ineptie d’un système rythmé par l’achat de café et de papier de toilette. »

Antihéroïsme

En rejet de ce système, il cherche à se reconnecter à l’essentiel, à honorer la loyauté des bêtes, le rythme des saisons, des migrations, des reproductions. Sa posture lui permet de capter des vérités que l’évolution ignore, mais le positionne aussi dans un refus d’avancer, d’adhérer aux progrès, même sociaux. Dans sa remise en question du sentiment amoureux, il y a sa vision réductrice des femmes, sa croyance en l’ordre immuable de la nature.

Lorsqu’il rencontre finalement la femme de sa vie, qu’il fait le choix de l’engagement, cette dernière est réduite au silence, laissant planer l’idée selon laquelle l’amour ne peut durer que s’il est cristallisé dans un moment précis, que la femme idéale, comme dans les contes de notre enfance, n’existe que profondément endormie.

« Je suis bien conscient que si on se contente de la première lecture, je vais virer pas loin de la chicane, lance Marc Séguin dans un éclat de rire. La femme, Marie, est l’apocalypse de mon personnage, l’apogée de son questionnement sur son droit d’aimer la fin. Comme artiste, j’ai besoin de bouleverser et de déboussoler les gens, de tester les limites. Être guidé par une rhétorique idéologique, comme le fait beaucoup la littérature contemporaine, c’est l’équivalent de toujours prendre ses informations dans un journal qui pense comme toi, se contenter de faire du surplace. La vérité est plus complexe, et plus intéressante. »

Un homme et ses chiens Marc Séguin, Leméac, Montréal, 2022, 168 pages