Dévoilement des finalistes pour les prix littéraires du Gouverneur général

Alain Farah, Dominique Fortier, Larry Tremblay, Maryse Andraos et Charlotte Biron sont les cinq finalistes cette année pour les prestigieux Prix littéraires du Gouverneur général dans la catégorie Romans et nouvelles.

Les cinq écrivains ont été retenus par le jury pour leur roman respectif Mille secrets, mille dangers, Les ombres blanches, Tableau final de l’amour, Sans refuge et Jardin radio.

Dans la catégorie Essais , les finalistes sont : Marie-Pier Lafontaine pour Armer la rage ; Jean-François Beauchemin pour La source et le roseau ; Sylveline Bourion pour La Voie romaine ; Marie-Hélène Voyer pour L’habitude des ruines. Le sacre de lʼoubli et de la laideur au Québec ; et Clément de Gaulejac pour Tu vois ce que je veux dire ?.

En littérature jeunesse, les trois jurés ont retenu Cancer ascendant Autruche, de Julie Champagne ; Dessiner dans les marges et autres activités de fantôme, de Carolanne Foucher ; La pluie des autres, de Daphné B. ; Les bulles, de Reynald Cantin ; et Les carnets de novembre, de Marie-Hélène Jarry.

Des Prix du Gouverneur général sont aussi remis dans les catégories Poésie, Théâtre, Littérature jeunesse – livre illustré, et en traduction de l’anglais au français. La liste complète des finalistes est publiée sur le site livresgg.ca. Un comité d’évaluation par les pairs est assigné à chacune des sept catégories, en français et en anglais. Les trois membres de chaque comité sélectionnent les finalistes parmi les livres admissibles publiés entre le 1er août 2021 et le 31 juillet 2022.

Les finalistes reçoivent déjà une bourse de 1000 $. Les lauréats, qui reçoivent un prix de 25 000 $, seront annoncés le 16 novembre.

Les Prix littéraires du Gouverneur général, créés en 1936, sont financés et administrés depuis 1959 par le Conseil des arts du Canada.