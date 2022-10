La littérature après #MoiAussi

Afin de marquer les cinq ans du mouvement #MoiAussi (#MeToo), Le Devoir propose une série de textes montrant le chemin parcouru ou dressant un état des lieux dans différents secteurs culturels.

Juillet 2020. Depuis quelques mois, le Québec traverse la deuxième vague du mouvement #MoiAussi, qui dénonce les violences sexuelles subies par les femmes et la culture du viol. Après des mois d’échanges à propos de leur environnement de travail, 150 femmes de lettres québécoises font paraître un texte collectif destiné à la communauté littéraire. Ensemble, elles dénoncent la « culture du silence favorisant les violences à caractère sexuel, qui sévit dans le milieu littéraire depuis plusieurs années, voire des décennies », et exigent que cette prise de parole soit suivie d’engagements fermes, « de réformes et d’actions réparatrices claires, concrètes et transparentes, afin de briser cette culture du silence et de faire cesser les violences qu’elle dissimule et entretient ».

Dans la foulée de ce cri du coeur, toutes les grandes organisations littéraires — l’Union des écrivaines et des écrivains du Québec, l’Association des libraires du Québec et l’Association nationale des éditeurs de livres — ont assuré les écrivaines de leur appui et ont promis de passer à l’action.

« Ce que cet élan de solidarité entre les autrices a démontré, surtout, c’est l’idée selon laquelle la sécurité des femmes repose encore aujourd’hui entièrement sur les principales intéressées, souligne Mylène Bédard, professeure à l’Université Laval et spécialiste de la littérature des femmes. Ce sont elles qui doivent agir comme garde-fous, se prévenir des dangers, tenir à bout de bras cette vérité sur la place publique. La littérature témoigne d’ailleurs de ce fardeau. Je pense par exemple au roman Furie [Poètes de brousse, 2020], de Myriam Vincent, qui pousse cette proposition à l’extrême. Elle y met en scène une citoyenne normale qui devient tueuse à gages pour faire payer les criminels et combler les lacunes du système de justice traditionnel. »

Bien que des mesures aient effectivement été prises — notamment l’offre de soutien et d’information aux écrivaines de la relève —, la situation sur le terrain n’a pas vraiment changé. « Les artisans du livre sont souvent dans une situation de précarité financière qui les rend plus vulnérables et sujets à accepter des conditions d’abus de pouvoir, explique l’écrivaine Olivia Tapiero. On fait partie d’un système basé sur l’exploitation. À partir du moment où on déboulonne des figures qui font tomber la machine, les gens — par le silence ou l’indifférence — finissent toujours par choisir la machine. Les institutions valent plus que les corps, et la prise de parole n’est possible que s’il y a une valeur — un livre qui vend — au bout, une structure qui a une incidence considérable sur la visibilité des expériences des voix non conformes dans le genre ou racialisées. »

Reprendre le flambeau

La littérature féministe au Québec n’a pas eu besoin de #MoiAussi pour fleurir. Depuis longtemps, les autrices prenaient la plume pour faire état de la réalité des femmes, dénoncer les abus de pouvoir, affirmer la force de la littérature de l’intime ou déconstruire les mécanismes en place visant à faire taire les femmes ou à les reléguer à certains genres ou codes littéraires. Le mouvement de dénonciation a toutefois mis en valeur cet espace d’écriture, et a permis à de nouvelles voix de l’habiter, de faire rayonner leur colère, de reconstruire leur perception du monde, de refuser le statu quo.

« #MoiAussi m’a donné une forme de permission d’écrire, raconte Marie-Pier Lafontaine, dont le roman Chienne (Héliotrope, 2019) relate une enfance passée sous le joug d’un père violent, incestueux et misogyne. J’ai eu pour la première fois l’impression que le miroir changeait de côté, que la honte pouvait être déplacée des épaules des victimes à celles des agresseurs. »

Sophie Létourneau, pour sa part, travaillait depuis quelque temps sur son roman Chasse à l’homme (La Peuplade, 2020) lorsque s’est déclenchée la première vague de dénonciations. « Je cherchais un moyen, à travers la quête amoureuse au coeur de l’histoire, de mettre en évidence la misogynie et la culture patrimoniale dont sont empreints les milieux littéraire et universitaire. Je ne savais pas comment m’y prendre pour m’attaquer à un système de valeurs en entier. Puis, #MoiAussi a validé cette prise de conscience. J’ai pu l’intégrer à la narration en misant sur le fait que les lecteurs étaient au courant [de ce déséquilibre]. »

Chasse à l’homme a valu à son autrice un Prix littéraire du gouverneur général. « Cette année-là, nous n’étions que des femmes en nomination, des autrices d’oeuvres confessionnelles, en lien avec la réalité féminine. Longtemps, les oeuvres écrites par des femmes étaient critiquées pour leur rapport à l’intime. Les choses changent. Annie Ernaux vient de remporter le prix Nobel après tout. Je pense aussi que les femmes se donnent elles-mêmes plus de légitimité, et que cette prise de parole assumée a des impacts sur les institutions. »

Marie-Pier Lafontaine a aussi l’impression que #MoiAussi a eu une influence positive sur la réception des voix féminines. « J’ai senti une forme de délicatesse et de sensibilité de la part des journalistes, dont les questions étaient davantage orientées vers la littérature que vers ma vie personnelle — ce qui n’était pas le cas, par exemple, pour Nelly Arcan. Ça a influencé la manière dont j’étais capable de parler du projet. Il reste toutefois beaucoup de chemin à faire pour que le micro ne soit plus tendu aux agresseurs. On doit continuer de se battre. »

Ce que #MoiAussi a démontré, surtout, c’est que la littérature a le potentiel de devenir un levier d’émancipation. « L’évolution est lente, mais du côté de la parole, les écrivaines québécoises ont fait preuve d’une liberté qui, autant par le poids du nombre que par sa qualité, ne peut plus être ignorée. Au cours de l’histoire, les vagues féministes ont toujours connu un ressac. Les écrivaines devront y faire face ensemble pour ne pas se laisser dévier de cette arme puissante qu’est la littérature », conclut Mylène Bédard.