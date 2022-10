La vie d’artiste

On en parle souvent comme d’une véritable hémorragie démographique. Depuis le milieu du XIXe siècle jusqu’à la Grande Dépression, autour de 1929, la pénurie de terres agricoles et le désir d’une existence plus confortable auraient poussé près d’un million de Canadiens français à migrer vers certaines villes industrielles de la Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis.

À Lowell, New Bedford, Woonsocket ou Lewiston, pendant des années ils ont formé une véritable diaspora, avec leurs journaux, leurs églises, leurs quartiers. C’est l’écrivain américain Jack Kerouac (1922-1969), dont les parents avaient quitté leur village du Bas-Saint-Laurent. Ou c’est Honoré Beaugrand (1848-1906) qui, en 1873, après avoir été pâtissier à Philadelphie et peintre en bâtiment, fonde un hebdomadaire à Fall River, au Massachusetts, L’Écho du Canada.

Cette réalité migratoire a aussi nourri un bon nombre d’artistes qui sont allés divertir cet important bassin de population issu de près d’un siècle d’immigration canadienne-française en Nouvelle-Angleterre, alimentant à leur tour l’identité et la cohésion de ces communautés. Des trajectoires continentales qu’examine l’historien Pierre Lavoie dans Mille après mille. Célébrité et migrations dans le Nord-Est américain.

À travers les récits enchevêtrés de La Bolduc, du crooner Rudy Vallée et du directeur de tournée de théâtre burlesque d’origine corse Jean Grimaldi, trois artistes populaires qui sont eux-mêmes migrants ou descendants de migrants, un peu subversifs pour le Québec de l’époque, l’auteur se livre à une enquête plus vaste sur la mobilité, sur la célébrité et sur la mémoire publique des francophones du Nord-Est américain.

De Lowell jusqu’à L.A.

La vie et l’oeuvre de ces trois artistes se définissent par leurs mouvements, et non par leurs points de départ et d’arrivée, estime le chercheur, qui se spécialise en histoire transnationale, en histoire culturelle et en histoire des migrations. Ce natif de L’Isle-Verte est détenteur d’un doctorat en histoire de l’Université de Montréal. Sa thèse — et le livre qui en est issu — porte sur l’enchevêtrement des identifications collectives, des migrations et des pratiques artistiques entre les États-Unis et le Québec.

« À partir de la mémoire entretenue à partir de la figure de Mary Travers, on se rend compte que ce qui a été retenu est en grande partie lié à des ancrages territoriaux et identitaires, fait remarquer Pierre Lavoie en entrevue. À savoir une mère de famille canadienne-française qui chante dans ses propres mots et de façon inventive, quelqu’un que l’on associe à l’idée de folklore et de parole du peuple. Pourtant, cette façon de la décrire n’est pas celle qui la représente le mieux à l’époque de ses activités », estime-t-il.

« Avant même d’être une artiste connue, elle a été elle-même migrante ouvrière avec son mari et avec ses enfants au début des années 1920. Elle est née en Gaspésie et a suivi l’urbanisation et l’industrialisation à Montréal, va à Springfield, au Massachusetts, revient à Montréal. Elle suit les emplois et les possibilités. Et quand elle va commencer sa carrière d’artiste professionnelle, de comédienne burlesque ou de chanteuse, on s’aperçoit de la même façon qu’elle migre constamment d’une forme artistique à l’autre. Elle est toujours en adaptation et en réaction à ce qui se produit autour d’elle pour passer à l’étape suivante. » Et non pour consolider un ancrage, contrairement à l’image d’elle qui a été véhiculée par la suite.

L’épisode de travailleuse migrante de Mary Travers aux États-Unis sera de courte durée, mais il lui aura donné l’envie d’oser traverser à nouveau la frontière plus tard et de se lancer dans de lucratives tournées à travers la Nouvelle-Angleterre. Car malgré la grande popularité de ses disques au Québec, c’est en Nouvelle-Angleterre, rappelle Pierre Lavoie, que La Bolduc obtient le plus de succès sur scène à partir du milieu des années 1930 « en présentant des spectacles de variétés qui allient savamment parodie et nostalgie ».

Cultiver la différence

On pourrait dire la même chose de Rudy Vallée (1901-1986), l’ancêtre des crooners, célèbre de Broadway jusqu’à Hollywood, qui grandit dans une communauté franco-américaine du Maine, mais qui, en raison du contexte socio-culturel des premières décennies du XXe siècle — notamment les campagnes d’américanisation qui avaient cours aux États-Unis —, a glissé de plus en plus vers une identité américaine.

« Rudy Vallée veut vraiment se distancier de sa différence, souligne Pierre Lavoie. Ou alors il va l’utiliser de façon superficielle en se servant du fait qu’il sait parler un peu le français et l’espagnol pour construire sa persona de charmeur. Mais jamais il ne va chercher à se cantonner à l’identité de classe, très ouvrière, qui est celle des Franco-Américains. »

C’est aux trajectoires de ces artistes, ainsi qu’aux milliers de familles franco-américaines qui consommaient ces divertissements, aux brassages d’influence et d’identité, que s’intéresse ici l’historien.

De sous-sols d’église en salles paroissiales, des studios d’enregistrement aux plateaux de cinéma, à travers des destins bien particuliers, Mille après mille nous entraîne sur les pas d’artistes qui ont eu l’audace de faire éclater les frontières, et montre comment la mobilité migratoire a pu ensuite modeler la mobilité artistique et médiatique. Même si cette « mobilité » artistique transnationale pouvait parfois, au Québec, rencontrer une certaine résistance, à travers des critiques teintées parfois de moralisme et d’un solide anti-américanisme.

« D’un point de vue strictement politique, poursuit-il, on remarque que les élites socio-politiques de la période n’ont pas intérêt, pour leur propre cause, à mettre en avant le départ, la migration. Et a posteriori, on se rend compte que, lorsqu’on intègre à la mémoire publique des figures comme Mary Travers, par exemple, qui a évolué dans cet espace transnational, on retire les traces de cette mobilité pour qu’elle soit plus facilement intégrable au patrimoine national. »



Mille après mille. Célébrité et migrations dans le Nord-Est américain Pierre Lavoie, Les Éditions du Boréal, 2022, 336 pages