«Ce que je n’ai jamais raconté», fragments d’humanité

Dans cet ouvrage personnel et empreint de compassion, intitulé Ce que je n’ai jamais raconté, la journaliste judiciaire vedette de Radio-Canada, Isabelle Richer, nous emmène dans les coulisses des procès qui ont bouleversé le Québec. Avec ces récits choisis, elle offre aux lecteurs de l’accompagner dans ses rencontres avec des victimes, leurs familles et les enquêteurs de police, et d’aller bien au-delà du reportage quotidien en apportant un éclairage particulier sur l’humain.

Passer presque 25 ans à scruter les procès criminels permet d’accumuler un bagage de connaissances incalculables. Mais ce bagage pèse parfois très lourd, quand certains souvenirs horribles continuent de hanter, bien après que le condamné ait vu la porte de la prison se refermer sur lui.

Pour se défaire du fardeau de ces terribles histoires, Isabelle Richer, désormais animatrice de l’émission de télévision qui porte son nom, a couché sur papier 22 récits de procès qui l’ont marquée, espérant « libérer » son esprit et son cerveau.

Pourquoi ne pas avoir déjà tout raconté ?

Par manque de temps en ondes, ou encore parce que des informations ne sont venues à ses oreilles que bien après la tenue du procès, a-t-elle expliqué en entrevue, dans un petit cubicule, à quelques mètres de sa table de travail dans l’édifice de Radio-Canada à Montréal.

Par pudeur aussi. « Jusqu’où peut-on exprimer l’horreur avec des mots acceptables à la télévision ? »

« Et puis, il y a des choses qui se déposent en nous, des années plus tard », ajoute la tête d’affiche du réseau.

Réflexions et anecdotes

Ce livre n’est pas le récit linéaire de plusieurs procès : ça, elle l’a déjà fait en ondes. Il n’est pas non plus une critique du système judiciaire, mais plutôt des « fragments d’histoires qui m’ont particulièrement troublée », dit-elle.

L’écriture est précise, sobre et sans fioritures. Les différents chapitres emmènent le lecteur dans le monde de la journaliste, où des inspecteurs de police révèlent des détails d’une enquête dans les corridors du palais de justice et où la mère d’une victime se confie après une journée d’audition.

Le récit peut être source de nombreuses réflexions, alimentées par les anecdotes souvent surprenantes de la journaliste, et de ses propres interrogations, telles que celle-ci : « doit-on privilégier la réhabilitation ou la punition ? ».

Plusieurs facteurs ont influé sur le choix des histoires qu’elle a décidé de raconter. Certaines parce qu’elles l’ont violemment secouée, comme des crimes odieux commis sur des enfants, ou encore parce qu’elle s’est parfois identifiée aux victimes — je connais ce bar, cela aurait pu être moi —, d’autres parce qu’elle a été frappée par le courage et la dignité de ces femmes agressées.

D’autres encore ont été sélectionnées, car elles ont eu d’étonnantes « correspondances » avec sa propre vie. En 2015, Isabelle Richer a été renversée par une voiture alors qu’elle faisait du vélo. Un traumatisme crânien et des fractures cervicales lui ont imposé un processus de rééducation. À l’Institut de réadaptation, le tragique cas d’Annie Pellerin est revenu à sa mémoire. Poignardée à répétition, la jeune femme de 22 ans avait été laissée pour morte dans un restaurant Harvey’s de Montréal. Pour la journaliste, marcher avec difficulté dans les mêmes corridors a évoqué le souvenir d’Annie, qui les avait aussi parcourus des années auparavant. Ou encore couvrir la cause de cet homme assassiné, Marc Richer, pour ensuite comprendre qu’il s’agit de son cousin.

« Des abîmés, des rejetés »

L’exercice d’écriture l’a-t-il apaisée ? « J’ai hâte de voir à quel point. Mais je me sens effectivement plus légère. »

En lisant son manuscrit, elle espère que le lecteur va être « plus compatissant » et peut-être aussi comprendre la compassion qu’elle-même ressent, dit l’écrivaine qui a reçu des insultes pour avoir parlé dans son balado du passé terrible du « monstre » Mario Bastien, qui a tué le jeune Alexandre Livernoche.

Ressentir de la pitié pour ceux qui ont commis des crimes innommables, s’attarder à leur parcours, n’anéantit pas l’horreur du crime commis ni la douleur des victimes. « L’un n’exclut pas l’autre », dit-elle. Ses années passées dans les palais de justice lui ont apporté cette certitude, qui vient avec l’expérience : « les accusés sont pour la plupart des abîmés, des rejetés, des abandonnés ».

Ceux qui ouvrent le livre pour y trouver un défilé de détails sordides pourraient être déçus. On y trouve surtout beaucoup d’humanité.

Ce que je n’ai jamais raconté: Vingt-cinq ans au palais de justice Isabelle Richer, Éditions La Presse, Montréal, 2022,176 pages. Parution le 29 septembre.