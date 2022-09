Sur le radar: trois livres qui valent le détour

Satellite

Sous la direction de Martin Dufrasne, Dare-Dare, Montréal, 2022, 420 pages



Point final d’une « décennie exploratoire », Satellite recense à coups d’essais et d’images les résidences du même nom menées par Dare-Dare dans « trois contextes urbains extraordinaires » : Detroit et Tijuana, en 2011, et Mexico, en 2018. Les thèmes du logement, de la transition, de la cohabitation, parmi d’autres, ont teinté les processus de création élaborés sur place par 17 artistes.

Oser sa voix La galerie Roger Bellemare (1971-2021)

Laurier Lacroix, PUM,Montréal, 2022, 176 pages

Le titre laisse croire que l’expérimenté Roger Bellemare n’est plus actif — il l’est encore, à 80 ans, dans la galerie qu’il codirige avec Christian Lambert. Le travail qu’entreprend néanmoins ici Laurier Lacroix est colossal, tant il retrace les « recommencements successifs » de cet allié des artistes, dont les immenses Joseph Beuys et Betty Goodwin. Les textes de cinq personnalités, le cousin Marc Bellemare y compris, complètent le portrait.

Sandra Larochelle, à compte d’auteur, 2022, non paginé

Ce livre photographique composé uniquement d’images — et de quelques mots — surprend par ses dimensions et son format vertical. Sandra Larochelle revient sur les derniers moments de vie au 305, rue de Bellechasse, jadis pôle d’ateliers. L’alternance entre les photos pleine page, des formats plus petits, des portraits et des espaces vides parle avec soin de la migration qui s’y opérait.