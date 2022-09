«En lutte», Fabien Toulmé

Le bédéiste français Fabien Toulmé se fait reporter-dessinateur avec ce bel ouvrage, dans lequel il donne la parole à trois femmes engagées dans diverses luttes sociales et politiques. Direction le Liban pendant la « thawra », le soulèvement populaire de 2019. La militante Nidal accompagne, en chants et en slogans, les rêves de changement de toute une jeunesse. Au Brésil, Rossana tente avec d’autres femmes d’empêcher l’expulsion de sa communauté par les autorités locales qui souhaitent construiresur leur terre un vaste projet immobilier. Chanceline, elle, se bat pour défendre le droit des femmes béninoises. Ce touchant carnet de voyage ne manque parfois pas d’humour, notamment lorsque l’on voit surgir dans une des pages le fantôme de l’ancien enseignant d’histoire-géographie de l’auteur, perché sur un petit nuage. Avec sobriété et une ingénieuse répartition des couleurs, l’auteur réfléchit sur l’efficacité de la mobilisation à travers un magnifique trio féminin.

En lutte ★★★★ 1/2 Fabien Toulmé, Delcourt, Paris, 2022, 336 pages