«Poutine: l'ascension d'un dictateur», Darryl Cunningham

Depuis l’invasion de l’Ukraine par les forces armées russes, le comportement de Vladimir Poutine inquiète plus que jamais. Sans tenter de nous rassurer sur la personnalitéimpénétrable du président russe, le bédéiste britannique Darryl Cunningham tire plutôt à boulets rouges sur le tsar de Moscou, dont la carrière politique s’est construite sur des coups bas et des mensonges. Il brosse ainsi le portrait au vitriol d’un ancien fonctionnaire du KGB taciturne mais ambitieux, devenu en quelques années le maître incontesté du Kremlin. Sous la forme d’une enquête fouillée, l’ouvrage très instructif revient sur des événements précis qui ont permis la prise du pouvoir par Vladimir Poutine, qui aujourd’hui n’hésite plus à menacer la planète avec son arsenal nucléaire. Cunningham revient par exemple sur les multiples assassinats d’opposants et de journalistes. On découvre ainsi les ressorts d’un régime politique qui, dépeint ainsi, s’apparente presque davantage à un régime criminel mafieux.

Poutine ★★★★ Darryl Cunningham, Delcourt, Paris, 2022, 157 pages