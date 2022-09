Mémoire des Correspondances

C’est en fouillant la mémoire, et en l’inscrivant dans l’actualité d’aujourd’hui, que les Correspondances d’Eastman célèbrent cette année leur 20e anniversaire, après deux années d’une interruption, complète ou partielle, liée à la pandémie.

Toujours sis sur le site enchanteur de la ville d’Eastman, bordée par le lac d’Argent, l’événement regroupe cette année plusieurs têtes d’affiche qui aborderont le thème de la mémoire sous différents angles. Et c’est dans le théâtre La Marjolaine, là même où les Correspondances sont nées, il y a 20 ans, qu’elles se tiennent cette année.

Dans ce cadre, la journaliste Marie-France Bazzo recevra l’historien Gérard Bouchard en grande entrevue. Ils mèneront ensemble une réflexion sur la mémoire collective du Québec, notamment sur la façon dont elle se modifie au fil des ans.

Au bout du fil, Gérard Bouchard prend comme exemple la façon dont un mouvement d’historiens remet aujourd’hui en question le discours triomphant entourant la Révolution tranquille.

« Il y a toute une génération d’historiens qui travaillent sur l’hypothèse » que la Révolution tranquille a été en fait un « héritage désastreux », dit-il. De même, le rôle sombre joué par une Église autoritaire pourrait être revu à la lumière de son rôle dans la survivance de la francophonie, soulève-t-il.

L’histoire n’est donc pas une science exacte, convient-il. Mais pour la revisiter, voire la réécrire, les historiens doivent se soumettre dans tous les cas à une méthodologie rigoureuse et éprouvée. Ainsi, la place des femmes dans l’histoire pourrait prendre de nouvelles proportions. « C’est un travail qui est fait en ce moment », indique Martine Delvaux, qui sera également interrogée par Vanessa Bell, dans le cadre d’un grand entretien aux Correspondances d’Eastman. « On essaie de remettre aux femmes leur place, de les faire apparaître dans l’histoire. Ce n’est pas qu’elles n’étaient pas là, mais elles ont été occultées. On a minimisé leur rôle pour retenir plutôt les conquêtes, les guerres, la vie politique, comme si ce que les femmes faisaient ne comptait pas. » En entrevue aux Correspondances, Martine Delvaux abordera les écrivaines qui l’ont façonnée et influencée, de Marguerite Duras à Nathalie Léger, en passant par Jamaica Kincaid et bell hooks.

De son côté, l’écrivaine Dominique Fortier participera à une table ronde lors d’un café littéraire, sur le thème des grandes voix qui précèdent le travail de l’écrivain. Pour elle, l’écriture est un dialogue entre le passé et le présent, et ses propres livres se déroulent tel un palimpseste, comme si on réécrivait sur un morceau de parchemin où le texte antérieur n’était pas complètement effacé.

Les Correspondances d’Eastman ont également programmé quelques spectacles de musique. Catherine Major y présentera par exemple le spectacle Carte mère, où elle traite de la mémoire que le foetus garde du ventre de sa mère, relève Étienne Beaulieu, directeur des Correspondances. Et l’ensemble I Musici accompagnera la lecture de poèmes d’Hélène Dorion.

Les Correspondances d’Eastman se tiennent au théâtre La Marjolaine du 9 au 11 septembre.