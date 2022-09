Une rentrée vibrante pour la jeunesse

Il faut partir, Casimir,

Virginie Beauregard D. et Delphie Côté-Lacroix

Pénurie de logements, éviction, surenchère immobilière, autant de vocables qui témoignent d’une situation criante. Il s’agit, après tout, d’un droit fondamental : être logé. Casimir, narrateur et protagoniste de ce court roman en vers libre de Virginie Beauregard D., est l’une des victimes de cette crise. En dix ans d’existence, il n’a jamais déménagé. Ses amis, son école, la vie qui bouillonne : ce qu’il aime se trouve près de chez lui. Or, un jour, sa mère reçoit une lettre du propriétaire, annonçant qu’ils devront déménager : « c’est comme ça que ça fonctionne ? / celui qui décide de nous évincer a seulement / à souffler un bout de papier jusque dans le lit de ma mère / pour faire chavirer notre vie qu’il ne connaît pas ? » Heureusement, Casimir est un inventeur, et il est prêt à tout mettre en oeuvre pour sortir plus grand de ce malheur. Une histoire pétillante, enchâssée dans un sujet d’actualité et rythmée par les illustrations de Delphie Côté-Lacroix. (La courte échelle, en librairie)

Missié,

Christophe Léon et Barroux

Officiellement, le Treizième amendement a aboli, aux États-Unis, la pratique de l’esclavage. Une pratique qui aurait duré, officiellement toujours, 246 ans. Christophe Léon, avec son court roman, entend cependant nous montrer une autre version de l’histoire. Il nous invite au Tennessee, en 1929, offrant sa voix à un récit inspiré par George Junius Stinney Jr., jeune Noir injustement accusé de la mort de deux jeunes Blanches. Le jeune héros s’adresse à un interlocuteur blanc, Missié, d’un ton tranchant : « Nous ne sommes pas faits de la même pâte. Même si le sang qui coule dans nos veines est rouge pour toi comme pour moi. Encore un leurre, ce sang, parce que le tien ne coulait pas souvent. Mon père m’a appris une chose que le tien ne t’a sûrement jamais enseignée. La race naît du racisme, et pas l’inverse. » Un texte intense et bouleversant, imprégné des illustrations de Barroux, qui soulignent l’ambiance de l’histoire sans s’y imposer. (D’eux, en librairie)

La chambre éteinte,

Jonathan Bécotte

Les trésors ne sont pas tous enfouis au fond des océans. Certains ont même l’air de rien, couverts de poussière et entassés dans des boîtes ramollies par l’humidité. Ce sont ces trésors que s’apprête à déterrer le narrateur de La chambre éteinte, court roman en vers libre de Jonathan Bécotte. Son père lui ayant demandé de venir libérer la chambre de son enfance, il y découvre des objets qui font surgir une myriade de souvenirs, dont certains encore brûlants : « Brasser les souvenirs, c’est une veillée funéraire. // J’ai l’impression d’être un archéologue / Qui s’en va fouiller une nécropole. / Sauf que les mots enterrés là / Ne le sont pas complètement. // Ils peuvent me sauter à la gorge à tout moment, / Sans prévenir. » Porté par des images fortes et un souffle haletant, la narration nous invite sur les traces d’un premier amour, où l’enfance emprunte tour à tour le visage du bonheur, de la cruauté et de la félicité. (Leméac, en librairie)

Ça marche ! et autres poèmes sportifs,

François Gravel et Laurent Pinabel

Le sport, c’est la santé, dit-on. Mais c’est aussi affaires d’équipement, de compétition et de règlements. François Gravel avait plutôt envie d’aborder le sport de façon décomplexée, en n’hésitant pas à courir à reculons ou à préférer les médailles en chocolat à celles plaquées d’or. Ses 25 envolées abordent donc le sport de manière oblique, avec un humour décalé patiné d’un vernis absurde. Prenant au mot l’idée que le sport est d’abord un jeu, il aborde chaque sport comme une nouvelle occasion de s’amuser avec le langage. Ainsi nous propose-t-il quelques sports vraiment extrêmes : « Pratiquez la nage synchronisée / En costume de scaphandrier ! // Vous êtes marathonien ? Essayez de courir sur les mains ! » Un univers déjanté qui ne serait rien sans l’apport remarquable de Laurent Pinabel et ses collages en noir et blanc et jaune qui, d’une façon originale, déconstruisent le sport et complémentent le texte. (400 coups, 19 septembre)

La plus haute branche,

Hélène de Blois et Émilie Leduc

À quel âge cesse-t-on de grimper aux arbres ? Le nouvel album d’Hélène de Blois pourrait vous en redonner l’envie. Elsa y prend un immense plaisir à contempler l’arbre monstrueux — deux fois la taille d’un diplodocus ! — qui s’élève dans sa cour. En escaladant ses branches, elle prend le temps d’admirer la vie qui y grouille. Une fois au sommet, elle espionne ses voisins et s’abandonne à des rêveries, où elle met en scène le commencement du monde : « Allongée sur la plus haute branche, j’imagine le temps d’autrefois / quand il n’y avait pas de voisins, pas de tomates ni de jardins / pas de piscines, pas de chiens fous qui tournent en rond / et surtout pas de maisons. » Cet arbre de la vie, témoin silencieux de nombreux développements, arrive au bout de son cycle. Elsa en a le coeur brisé, lorsque tout près de la souche coupée renaît une pousse d’arbre, à son tour pleine de promesses. Une histoire de renaissances, brillamment mise en illustrations par Émilie Leduc. (Monsieur Ed, 8 novembre)