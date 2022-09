L’automne des grands frissons du côté des polars

Une de moins,

Chrystine Brouillet

Difficile à croire, mais il y a déjà 40 ans que Chrystine Brouillet publiait son premier livre… et nous voilà devant la 20e enquête de Maud Graham ! Il faut souligner l’importance de l’autrice et de son héroïne. La série Maud Graham est une réussite exemplaire ; elle s’est vendue à plus de 850 000 exemplaires, et Brouillet est une pionnière.Rappelons que le polar ici en était à ses balbutiements dans les années 1980 : c’est grâce à elle et à Graham que le genre a pris racine. Chapeau ! Une de moins (Druide, 5 octobre), une 20e enquête pour Maud Graham donc. Sombre. Douloureuse. Axée sur la recrudescence de la violence faite aux femmes durant le huis clos de la pandémie de COVID-19. Quand une femme est assassinée dans la Vieille Capitale, « Graham constate que ce féminicide dissimule une autre réalité, tout aussi violente et inquiétante. […] L’agressivité de certains conjoints nourrit la haine d’autres hommes, tapis derrière leurs écrans d’ordinateur. » Un constat qui se vérifie malheureusement trop souvent.

Un monde merveilleux,

Paul Colize



Colize est lui aussi un auteur exceptionnellement doué, que l’on connaît trop peu. Dans ses derniers romans, il a abordé une série de thèmes extrêmement délicats sinon pointus, comme la dérive de la drogue (Back Up) et celles des nazis (Un long moment de silence), les trafics illicites, la manipulation et les apparences (Un jour comme les autres), l’aliénation, la violence admise, le viol sous toutes ses formes et les crimes de guerre (Toute la violence des hommes). C’est un écrivain qui ne recule devant aucune audace et qui carbure à l’intensité. Son tout dernier opus, Un monde merveilleux(Éditions Hervé Chopin, en librairie), met en scène un militaire belge costaud et un peu bourru. Nous sommes au tout début des années 1970, et sa mission consiste à accompagner une inconnue et à faire tout ce qu’elle lui demandera. La quatrième de couverture parle d’un « face-à-face tendu […] s’appuyant sur les remous de l’Histoire [et rappelant] que, si nous n’avons pas le pouvoir de changer le passé, il nous appartient d’infléchir le présent ». Pas moins.

Les enfants de Godmann,

Maureen Martineau

Après un long séjour au Théâtre Parminou — où elle a probablement développé son fort penchant pour les causes sociales et la dénonciation de l’injustice institutionnalisée —, Maureen Martineau s’est mise à écrire des polars fort remarqués. Dès Une église pour les oiseaux (Héliotrope, 2015), on a parlé d’une écriture distillant une « atmosphère à la David Lynch, trouble, malsaine ». Puis, sa deuxième grande réussite, La ville aux allumettes (2018), une sorte de brûlot parlant d’écoterrorisme et de spéculation foncière, dénonçait la relation globale entre le gouvernement fédéral et les populations autochtones. On y rencontrait aussi pour la quatrième fois son enquêtrice fétiche, Judith Allison, que nous retrouvons dans Les enfants de Godmann (VLB, 12 septembre). Ici, Allison enquête sur le décès suspect d’un certain Viktor Godmann, un ancien psychiatre, que personne ne semble regretter. Elle se retrouvera « plongée dans les pages les plus hideuses de l’histoire médicale canadienne ».

Un été rouge sang,

Wayne Arthurson

Arthurson est un Métis albertain — sa mère est canadienne-française et son père est cri —, journaliste et romancier. Il s’est imposé il y a quelques années déjà avec son personnage de Leo Desroches, lui aussi journaliste de terrain dans un grand quotidien d’Edmonton. Desroches est un être particulier : dévoré par la passion du jeu, il a tout perdu, femme, enfant, travail avant de devenir sans-abri et de sombrer encore davantage en vivant dans la rue. Mais il s’est peu à peu relevé en retrouvant le chemin du journalisme, et on l’a déjà vu mener deux enquêtes impliquant à la fois des communautés autochtones et des êtres démunis accablés par le destin. Dans Un été rouge sang (Alire, 27 octobre), Desroches voit un jeuneAutochtone succomber à une surdose dans un quartier paumé d’Edmonton ; il voit même tomber des cailloux blancs des poches de la victime. Quand il apprend que le jeune homme travaillait dans une mine, qu’il ne prenait jamais de drogue et que les cailloux blancs sont en fait des diamants bruts, il se met à creuser l’affaire.

Meurtres avec malveillance,

Thomas King

Thumps Dreadfulwater est un personnage marqué. Ancien policier enquêteur devenu photographe, il a vécu un drame indicible qui l’a mené à abandonner la poursuite des criminels, à quitter la Californie et à s’installer à Chinook, dans le Montana, près de la frontière canadienne. Mais Thumps a le don de se retrouver, à répétition et sans jamais vraiment le vouloir, dans des enquêtes policières compliquées. Ici, il agit comme « expert » dans une téléréalité, où il commente les éléments suspects de la mort d’une vieille dame fortunée. Lorsque le producteur de la série meurt de la même façon que la vieille femme, il redevient, une fois de plus, l’assistant du shérif qui doit régler les deux enquêtes. L’humour de Thomas King et sa grande connaissance des cultures autochtones en ont fait un incontournable, et cette quatrième enquête, Meurtres avec malveillance (27 octobre), devrait une fois de plus mettre en évidence son grand talent. Un coup de maître des éditions Alire, il faut encore une fois le souligner.