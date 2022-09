Ballade dans Saint-Henri avec Anne Villeneuve

Il y a eu Jean-Paul Sartre et le Café de Flore. Émile Zola et le quartier de l’Opéra. Stephen King et Castle Rock. Ou encore Anne Hébert et Kamouraska. De tout temps, les grands écrivains ont été associés à des espaces, des quartiers et des paysages qui ont marqué leurs oeuvres. Dans cette série estivale, «Le Devoir» visite, en compagnie de quatre auteurs québécois, les lieux qui les ont inspirés.

Le soleil est cuisant en cette matinée de la fin août. Devant le casse-croûte Greenspot, dans Saint-Henri, des passagers à la peau moite, les yeux plissés par l’effort, déambulent avec la lenteur qu’imposent les grandes chaleurs sur les trottoirs brûlants. Les odeurs de viande fumée, de frites et de bacon ont attiré les guêpes, qui volent en essaims autour des fenêtres.

La température cadre parfaitement avec l’univers d’Anne Villeneuve, dont la bande dessinée Une longue canicule (Mécanique générale, 2017) raconte les premiers jours d’une jeune Madelinienne en exil dans la métropole, alors plombée par les journées les plus chaudes de son histoire.

Contrairement à son personnage, Anne Villeneuve n’est pas née aux Îles-de-la-Madeleine. Or, la Montréalaise d’origine n’a eu aucun mal à imaginer ce qu’un insulaire peut ressentir à son arrivée dans une grande ville : le sentiment d’étouffement, de solitude, de perte de repères. « J’avais 19 ans lorsque je suis partie de chez mes parents, dans un quartier résidentiel à Ahuntsic, pour atterrir dans Saint-Henri. Je n’avais jamais vraiment perçu, avant, la chance que j’avais d’avoir grandi avec de l’espace. Ici, je voyais des gens entassés ouvrir et fermer les fenêtres à la recherche d’air. La plus grande différence, c’est que tout le monde se parlait, se lançait des répliques d’un balcon à l’autre. Je découvrais un quartier vivant, animé, accueillant. »

Un grand théâtre

Pour vaincre la solitude, la bédéiste arpente son environnement à pied et à vélo, imagine des aventures rocambolesques, savoure les fruits, légumes et douceurs du marché Atwater, assiste, médusée, aux concerts improvisés de saxophonistes ou d’harmonicistes déambulant aux abords du canal de Lachine. Régulièrement, elle mange un morceau au Greenspot, prêtant l’oreille aux conversations colorées des serveuses, ces dames qui en ont vu d’autres.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

« Je faisais mes premiers pas dans la vie adulte. J’avais besoin de m’enraciner pour commencer à me construire. Dans Saint-Henri, j’ai trouvé un point de départ, une réalité foisonnante, inspirante et rassurante, qui m’aidait à prendre mes repères. »

En passant par le marché Atwater, où elle venait régulièrement faire ses courses, l’artiste se presse de monter à l’étage pour voir si l’on y vend encore les meilleures pâtes fraîches de Montréal. Le Pasta Bella s’y trouve, intact. « Je me souviens que ça appartenait à des Italiens. À l’époque, le père s’apprêtait à passer le relais à son fils. »

Anne Villeneuve est finalement demeurée moins de cinq ans dans le quartier. Or, près de trente ans plus tard, il lui a semblé tout naturel d’en faire le théâtre de sa première bande dessinée ; un récit d’émancipation s’inspirant à la fois de son expérience et de celle de sa fille, qui venait tout juste de quitter le nid.

« J’ai entrepris de faire du repérage, comme si je m’apprêtais à tourner un film. Je suis retournée sur mes pas de jeune femme. Le quartier s’était métamorphosé. Les condos avaient remplacé la plupart des appartements. Les entrepôts désaffectés se transformaient aussi. Mais mes repères, eux, avaient peu ou pas bougé. Ça a été un plaisir fou de tout retrouver et de réinventer le coin sur ma planche à dessin. »

Générosité et liberté

Au-delà des lieux physiques, c’est l’ambiance qu’Anne Villeneuve réussit miraculeusement à transposer en images : la bienveillance, la solidarité, la liberté.

Dans Une longue canicule, la protagoniste, Marie-Hélène, est suivie, un soir, par un récidiviste échappé d’un hôpital psychiatrique. « Je me suis inspirée d’un homme que j’avais croisé, une fois, qui avait enfourché un vélo sans pédales qu’il faisait avancer en poussant avec ses pieds. Il avait un visage particulier, qui m’avait frappée. Le soir, il y avait un reportage sur lui aux nouvelles. »

À la suite de l’événement, Marie-Hélène développe une profonde amitié avec un policier, qui se donne comme mission personnelle de patrouiller dans le secteur et d’assurer la sécurité d’esprit de la jeune femme. « Il y a toujours un risque, lorsqu’on est une femme, de marcher seule dans la rue. Ça ne s’est malheureusement pas amélioré. Intégrer un personnage menaçant me permettait surtout, par contraste, de montrer le filet social, la générosité de gens qui sont prêts à aider les autres et à leur permettre de se déposer ici, avec confiance. »

Au fil de ses rencontres et de ses amitiés, Marie-Hélène trouve tranquillement ses repères, fait la paix avec les tempêtes qu’elle a traversées et apprivoise les vagues à l’âme qui accompagnent l’exil, dégageant de page en page de plus en plus de confiance, de prestance et de joie. Lorsqu’un ami la met au défi de se baigner dans le canal de Lachine, elle y trempe d’abord son orteil, méfiante, avant de se jeter avec bonheur dans la fraîcheur des eaux.

« Cette scène est un symbole de la liberté que j’ai ressentie ici ; une occasion de saisir la vie à bras-le-corps et de devenir qui je voulais être. Ce côté libre, c’est l’une des raisons qui fait de Montréal une ville idéale pour la jeunesse. »