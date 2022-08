Hommage aux certitudes

Les funérailles de Renée Martel ont eu lieu en mars et elles m’habitent encore. En cette dernière semaine du mois d’août, dans la quiétude de ma cour où ça sent toujours l’été, je repense à cette dernière volonté de Renée qui avait fait la demande qu’aucune de ses chansons ne soit chantée à ses funérailles. Quelle humilité… Dans l’immensité de la basilique Saint-Frédéric à Drummondville, sans ta voix, tendre amie, j’ai donc réellement pu me concentrer sur celle de l’abbé Saint-Jacques. Je ne suis pas croyante, mais, dans de telles circonstances, on écoute celui qui brise le silence.

« Elle a construit sa vie sur du roc, du solide », a-t-il prononcé. Mon garçon, agenouillé sur le banc d’église, le tronc élancé, tournait la tête de tous les bords pour observer le lieu de plus de 200 ans d’histoire où il se trouvait. Plus grand que sa chambre, tout à coup. Et je n’ai pas pu m’empêcher moi non plus de regarder tout autour, en me demandant : ces gens unis pour la même personne aujourd’hui, sur quoi ils se construisent ? Car, bien qu’on sache qu’il ne faut jamais rien tenir pour acquis, il faut bien avoir quelques certitudes pour avoir envie et être capable de traverser sa vie.

Un maudit bon film, par exemple. Qu’on regarde avec le même émoi, même si on sait ce qu’il va arriver. Plus tôt cet été, lors d’une fête d’enfants dans un parc, Renaud, 10 ans, est venu se mêler à une conversation qui se déroulait jusqu’alors seulement entre adultes. « Hein, toi aussi t’as vu Les dents de la mer ? ! ? » qu’il a lancé, le soleil en pleine face, avec un tel enthousiasme qu’il a décidé de rester avec nous autres. Ben oui, mon homme. Tout le monde a vu Jaws. Ce film-là est sorti avant ton arrivée, on l’a vu avant toé. Et s’il y a une chose certaine dans la vie, c’est que, dans 50 ans, les deux notes qui annoncent la présence du requin vont encore terrifier les spectateurs. Regarde tous tes films préférés le plus souvent possible, ne jette jamais les jouets que tu aimes, assieds-toi avec les personnes avec qui tu pourras partager.

Les certitudes sont très puissantes. Choisir le même repas au restaurant parce qu’on sait ce que ça va goûter. En continuant de s’ouvrir, il faut connaître son roc, les choses, les endroits et les sentiments qui nous font dire qu’on est à la bonne place. Les valeurs. Devant une décision difficile à prendre, un inconfort, il y a au moins ça pour guider. Quelqu’un qui, autant dans le calme plat que dans les coups qui font mal, demeure attaché à ses valeurs les plus nobles et les plus profondes ne nous quitte jamais complètement. Peut-être sans fanfare, mais avec la fierté de s’être respecté. Ou d’autres formes de dorures sur lesquelles les gens continueront de s’appuyer. Au revoir, cowgirl dorée.

Mais si les certitudes représentent souvent ce qui est le plus important pour nous, on vit les plus grandes peines quand elles débarquent. La famille, par exemple. Si, toute ta vie, tu te dis que c’est ce qui compte le plus, et que tu t’arranges pour qu’elle soit assez solide pour pouvoir t’y poser, le jour où on te fait faux bond, tu prends une méchante débarque. Va falloir remonter la roche glissante en t’agrippant à d’autres vérités.

Samedi dernier, au concert du groupe culte Wilco à Montréal, son chanteur Jeff Tweedy a suggéré à la foule que son batteur arrête de jouer. C’est nous dans la salle qui devions taper des mains, parvenir tous ensemble à garder le rythme longtemps, avant que le band — la chose la plus tangible que nous avions — rembarque. « Just keep it steady, guys », nous disait le gars qui a un des bands les plus tights de la planète. Don’t slow down. Don’t fast forward… Be in the moment. Vous êtes capables !

Et c’est peut-être la certitude la plus sûre qu’on a, finalement. Celle du moment présent, pendant lequel on fait du mieux qu’on peut, avec ce qu’on a.