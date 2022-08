«Le storyboard de Wim Wenders», Stéphane Lemardelé

Le cinéaste Wim Wenders a parfois travaillé sans scénario, notamment pour la deuxième partie de son chef-d’oeuvre Paris-Texas (1984). Mais pour Every Thing Will Be Fine, film tourné ici en 2015, il voulait un storyboard bien détaillé lui permettant de gérer son tournage dans le froid québécois. Il fit alors appel à l’illustrateur français Stéphane Lemardelé, installé au Québec depuis 1995. Fruit de leur collaboration, ce joli scénario dessiné est un document insolite et passionnant qui fait la belle part à la pensée cinématographique du réalisateur allemand. Plusieurs dessins feront sourire les lecteurs, les cônes orange, les camions de déneigement, le mont Royal, mais aussi le quai d’Oka et le lac des Deux-Montagnes, où plusieurs scènes ont été tournées. En résulte une bédé touffue sur l’envers du décor des tournages, sur l’importance du 7e art, de la 3D et de l’image, sur l’influence d’Edward Hopper et l’origine du mot « O.K. »

Le storyboard de Wim Wenders ★★★★ 1/2 Stéphane Lemardelé, La Boîte à bulles, Saint-Avertin, 2022, 208 pages