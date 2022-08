«Marco bleu», Larry Tremblay et Julien Castanié

Avant Marco bleu, bande dessinée du romancier et dramaturge Larry Tremblay et de l’illustrateur Julien Castanié (Moi, c’est Tantale !, d’André Marois, De L’Isatis), il y a eu la pièce de théâtre pour marionnettes, créée en 2019 par le Théâtre de l’Oeil, laquelle était l’adaptation, très libre, de Même pas vrai, album jeunesse illustré par Guillaume Perreault, paru trois ans plus tôt à La Bagnole. Dans les trois cas, le récit imaginé par Larry Tremblay a pour point de départ l’arrivée d’une petite soeur qui bouscule le quotidien d’un garçon de sept ans et demi, ici issu d’une famille mixte, et qui a de l’imagination à revendre. Folle escapade dans les étoiles évoquant Le petit prince, de Saint-Exupéry, Marco bleu s’avère une tendre réflexion ludique et philosophique sur l’altérité, le sentiment d’appartenance et la construction de soi. Par sa manière d’utiliser les couleurs primaires, Julien Castanié traduit efficacement l’évolution du personnage dans ce récit où l’absurde côtoie la poésie.

Marco bleu ★★★ 1/2 Larry Tremblayet Julien Castanié, La Bagnole, Montréal, 2022,72 pages