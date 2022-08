«Le livre des soeurs», Amélie Nothomb

« Deux âmes se découvrirent et résonnèrent l’une en l’autre. Deux planètes s’alignèrent de manière si exacte que s’éleva, audible pour ces seules enfançonnes, une musique qui ne devait jamais s’assourdir. » Hommage à sa soeur aînée Juliette, sans qui elle prétend qu’elle aurait mal tourné, ce récit d’amour fusionnel entre Tristane, fillette prodigieuse, mais terne, et sa cadette, Laetitia, tout aussi brillante, la fadeur en moins, porte bien la marque d’Amélie Nothomb. Après l’émouvant Premier sang, où elle donnait la parole à son défunt père, la romancière explore avec le même brio l’univers de l’enfance, où les sentiments s’expriment sans demi-mesure au fil de dialogues joliment ciselés. Nées de parents insignifiants, qui s’aiment d’un amour ne permettant aucune place pour elles, chéries par leur tante inapte et ses enfants terribles, les soeurs n’auront qu’elles-mêmes pour traverser des épreuves cocasses, cruelles et tragiques. Un fougueux hymne à l’amour sororal où l’autrice dévoile les cicatrices de sa jeunesse.

Le livredes soeurs ★★★ 1/2 Amélie Nothomb, Albin Michel, Paris, 2022, 202 pages