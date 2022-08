«Daddy Issues», amour sans issue

« Quand une fille préfère charmer les hommes d’âge mûr. On dit daddy issues. Quand une fille aime trop le sexe ou pas du tout : daddy issues. Elle accumule les conquêtes ? Trouble de l’attachement ou peur de l’abandon ? Amour toxique ? Maîtresse ? Fille facile ou frigide ? Daddy issues. Ça veut tout dire et rien à la fois. Dans la bouche des hommes, c’est presque une qualité. » Posé en lettres blanches sur un carrelage bleu brouillé par l’eau — à l’image de cet amour insaisissable —, DaddyIssues, c’est aussi le titre du premier roman d’Élizabeth Lemay, qui évoque avec aplomb la relation intense entre une jeune femme et son amant.

Attendre le retour de son roi, son bandit, son amour pirate, son prince charmant, voilà l’essentiel du quotidien de la jeune femme, narratrice de Daddy Issues, tout juste paru chez Boréal. Depuis quatre ans et sans espoir possible de vivre son amour au grand jour, elle espère ces moments vécus entre les quatre murs de sa chambre, un lieu souverain, dit-elle, pour vivre dans ce « pays incertain », mais vivant. Dans l’attente, elle se questionne sur l’amour et ses rouages, adule son roi, vit pour ces moments brefs, cet amour qui n’existe vraiment que dans ce temps de flottement entre l’avant et l’après, moment d’éternité. L’attente participe ainsi de ce récit dans lequel fourmillent mille et une références littéraires, de l’intertextualité qui se mêle à la vie latente de cette jeune femme. Remettant en question sa situation, consciente de la fragilité de la relation et de son impossible issue, elle trouve chez Camus, Laferrière, Aquin, Duras, Sagan, Cohen, Barthes, Hemingway et plusieurs autres quelques réflexions qui prolongent sa pensée. Roman bref, intense, porté par une narratrice éperdue d’amour, mais lucide, « maîtresse diabolique » préférant, et de loin, être la « brunette dangereuse et amante éternelle plutôt que la blonde souriante et soumise à son mari », Daddy Issues met en lumière un amour écorché, mais vivant, un entre-deux fragile sans promesse de lendemain.

Entre maîtresse et peuple défait

La narratrice trouve ainsi une sorte de complaisance dans cette absence de certitude, qui la rend plus amoureuse que toutes les femmes le sont avec leur mari, croit-elle. « Les yeux que posent les maîtresses sur leurs amants contiennent mille fois plus d’amour que n’en contiendront jamais les yeux des femmes pour leur mari », lance-t-elle en amorce du récit.

Une passion éperdue qu’elle compare à celle des peuples défaits qui « aiment leur langue et leur homme de ce même amour agonisant, mêlé d’espoir et de désespoir ».

« Issue d’un peuple qui a rêvé de souveraineté », la narratrice écrivaine évoque des parallèles entre ces peuples « qui se meurent d’attendre une révolte » et elle qui « attend son roi », persuadée que le désir de remporter, d’arriver à une finalité, une issue, ne vaut pas ce rêve de « se tenir toujours dans cet entre-deux fragile et hagard ». Assumée, imparfaite et sans fioriture, la plume de Lemay brille par son authenticité, sa fragilité, son désespoir, son ennui, à l’image de ce peuple dont elle se fait la porte-parole. Portant un regard constant sur son écriture, ce besoin de se raconter, consciente de ce piétinement qui ne va pas plus loin que le bout de son lit, l’autrice trouve au final une issue à l’ennui.

Daddy Issues ★★★ 1/2 Élizabeth Lemay, Boréal, Montréal, 2022, 184 pages