«Clou. On est tous différents!»: un premier livre jeunesse pour Coeur de Pirate

Est-ce que la littérature jeunesse a soif de nouvelles voix ? Après Justine Laberge-Vaugeois, Sarahmée et Stéphanie Boulay, c’est au tour de l’autrice-compositrice-interprète Béatrice Martin — alias Coeur de pirate — de faire son entrée dans l’univers littéraire des tout-petits.

C’est la maison d’édition française Auzou qui a approché l’artiste dans l’espoir qu’elle se lance dans l’aventure. « Nous avons tenté notre chance auprès de Béatrice pour plusieurs raisons, indique l’éditeur par courriel. On ressent chaque histoire qu’elle nous raconte avec sensibilité au travers de ses chansons. Qu’il s’agisse d’événements vécus ou non, on se dit qu’il y a toujours quelque chose d’authentique dans ses textes et dans sa musique. C’est délicat, parfois doux, mélancolique, un peu rêveur et pour le dire simplement : toujours très beau. C’est ce que nous recherchons chez nos auteurs d’albums jeunesse. »

Coeur de pirate s’est inspirée de sa grande fille Romy et de son berger australien, Atreyu, pour composer une histoire sur l’anxiété et l’affirmation de soi. Son tout premier album illustré, qui paraîtra en librairie le 25 août, tombe à point pour accompagner les enfants et leurs parents en vue de la rentrée scolaire.

Clou. On est tous différents ! raconte l’histoire de Clou, un berger australien saisi d’effroi le jour de la rentrée des classes. Tous les autres chiens semblent déjà se connaître et s’amuser ensemble. Il a à peine fait quelques pas dans la cour que Bisou, un chihuahua, se met à l’invectiver et à pointer du doigt ses différences. « T’es un drôle de chiot, c’est bizarre, tes taches ! dit Bisou en faisant la grimace. Pas besoin de jouer dans la boue, toi, tu es déjà tout plein de crasse. »

À ces vilaines paroles, Clou sent le sol se dérober sous ses coussinets. Dans les heures qui suivent, ses taches lui font l’effet de ronces, une prison sur laquelle grimpent de terrifiants petits monstres. Avec l’aide de ses parents et de madame Truffe, son enseignante, le chiot devra apprendre à avoir confiance en lui et à voir ses différences comme des forces.

« Je me souviens que la rentrée scolaire était relativement stressante quand j’étais enfant, raconte Coeur de pirate au Devoir par claviers interposés. J’ai été intimidée tout au long de mon primaire, donc je n’en garde pas de très bons souvenirs. J’espère que mon livre pourra rassurer les jeunes et les sensibiliser à des moments qui pourraient s’avérer anxiogènes pour eux. »

Pour le plaisir des yeux

L’artiste a fait appel à Jess Pauwels pour donner vie à son univers. L’illustratrice belge avait auparavant travaillé avec l’autrice jeunesse Dominique Demers sur le livre Scélératatouille. La sorcière sans fesses. « J’ai beaucoup aimé son style. Je trouve qu’elle a fait un travail exceptionnel pour donner de l’humour et de la vie à mon texte », affirme Coeur de pirate.

Ses dessins colorés et expressifs épousent parfaitement la prose candide et rythmée de l’autrice. Les petits lecteurs s’attacheront sans aucun doute très vite aux personnages aux grands yeux naïfs, en plus d’aisément reconnaître leur chien ou ceux du voisinage.

À la demande de l’éditeur, Coeur de pirate a également composé La chanson de Clou, une comptine amusante qui met de l’avant les émotions et les défis rencontrés par le chiot. La chanson, ainsi qu’une version narrée du récit par l’artiste, est accessible par un lien téléchargeable inclus à la fin du livre.

Clou. On est tous différents ! ★★★ Écrit par Coeur de pirate et illustré par Jess Pauwels, Auzou, Paris, 2022, 36 pages