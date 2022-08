La tête haute

Au printemps dernier, j’ai eu le privilège d’être écrivaine en résidence dans une école primaire de Montréal, dans le cadre d’un programme mis sur pied par Communication-Jeunesse et Une école montréalaise pour tous. De février à avril, j’ai rendu visite, chaque semaine, aux classes des élèves de cinquième et de sixième année.

J’étais fébrile, un peu nerveuse à l’idée d’aller rencontrer ces jeunes de 10-11 ans. J’avais placé la résidence sous le signe de la « célébration de nos différences », car je travaille sur une histoire qui s’en inspire, avec mon ami illustrateur VIGG. Dans son livre Ma maison-tête, il nous fait entrer dans la tête d’un petit garçon atteint d’un trouble de déficit de l’attention. Le droit d’être différent, l’éloge de ce qui nous distingue les uns des autres, vu sous une lorgnette neuro-atypique, me semblait prometteur.

J’étais dans une école dite « défavorisée », parmi des élèves pour la plupart nés ailleurs qu’au Québec et s’exprimant dans une autre langue que le français à la maison. Leur rapport aux mots, à la langue française et à l’imaginaire n’était pas celui que j’avais connu durant mon enfance passée dans une banlieue désespérément uniforme.

Lors de notre première rencontre, je les ai invités à me saluer dans leur langue maternelle. Tout à coup, des accents, des sonorités et de petites voix bien claires ont fusé de part et d’autre de la classe pour me dire bonjour en pendjabi, en créole, en arabe, en espagnol, en tamoul, etc.

De semaine en semaine, on a appris à se connaître. Un brin décontenancés, les élèves acceptaient de relever des défis qui ne seraient ni notés ni évalués, qui leur demandaient de se livrer un peu et d’accueillir le vertige de la création.

Ainsi, j’ai appris que ce petit garçon aux longs cils était parfois gêné d’avoir des lunchs pas comme ceux des autres, mais que c’était trop bon pour que ça l’importune ; que cette grande fille trouvait sa taille embêtante parce qu’on lui donnait souvent quelques années de trop, mais que c’était bien pratique au basket-ball ; que cette jeune fille voilée au regard doux savait comment, en jasant avec les autres, faire en sorte que son voile n’agisse pas comme un frein pour nouer des liens. Je les trouvais brillants et ouverts d’esprit… Peut-être n’avaient-ils pas autant besoin que moi d’aborder le thème de la différence.

Un matin, j’ai annoncé qu’il y aurait un concours d’écriture. Par trios, ils auraient à créer un personnage, à écrire une scène et à l’illustrer. Leurs professeurs et l’orthopédagogue ont été d’une grande aide dans cette aventure. Il faut le dire, les élèves partaient de loin, mais il y avait des prix en jeu, l’honneur et aussi des médailles. « Est-ce qu’il y aura une seule médaille pour l’équipe gagnante ou une médaille pour chaque élève de l’équipe ? » En posant cette question, un petit joueur de soccer me communiquait qu’il avait envie de pouvoir éprouver de la fierté, que c’était un détail qui avait de la valeur à ses yeux.

Avec l’aide de la directrice et du professeur d’éducation physique, j’ai organisé un mini-gala. Ma mère a déniché un sac de médailles pêle-mêle dans une brocante, qu’elle a peintes à la main, une par une, en doré, argent et bronze. On en a fait des bleues pour les élèves s’étant distingués par leur talent, leadership, esprit d’équipe, motivation, implication. Il y avait aussi des prix de participation à remporter.

Par un matin gris et frisquet d’avril, dans le gym d’une école dite défavorisée, une petite célébration à laquelle j’avais autant hâte qu’eux s’est tenue. Les élèves avaient écrit des histoires étonnantes, déployé des imaginaires riches et éclatés, j’y lisais leur empathie, leur effort, la surprise. Il y avait beaucoup d’excitation dans l’air, et j’ai vu, ce matin-là, la fierté illuminer une centaine de petits visages. Les cous décorés de médailles, la tête relevée… C’était beau, c’était grand.

Bonne rentrée à tous les élèves, enseignants, personnel scolaire ! Soyez fiers des petits miracles que vous accomplirez, des défis que vous relèverez. Soyez honorés du chemin que vous parcourrez.