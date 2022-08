«P’tite hirondelle», Dominique Zachary

D’un côté, il y a le quotidien de Paola Ortiz, ou la Mécanette, célibataire, propriétaire d’un atelier de mécanique dans les Pyrénées, en France, sensible et délicate sous des dehors un peu rustres. De l’autre, Myao Kaung, petite orpheline « au corps menu et fragile » qui deviendra Finette, une fois adoptée par la Mécanette. Entre les deux, la présence d’hirondelles menacées par quelques vilains du coin. Avec P’tite hirondelle, paru chez Kiwi éditeur, le journaliste et auteur Dominique Zachary offre un récit tendre, sensible et porteur d’espoir. Entre la vie de Paola et les missives envoyées de l’orphelinat, le court récit aux contours écologiques est finement brodé, offrant à la fois une incursion au coeur d’un petit hameau comme il y en a tant, coincé dans des a priori, et la réalité d’une enfant différente, semblable à ces hirondelles qu’elle affectionne et qu’elle semble comprendre. La beauté du récit tient beaucoup à ce riche parallèle entre l’enfant, fragile, qui déploie doucement ses ailes, et la liberté convoitée de ces oiseaux. À découvrir.

P’tite hirondelle ★★★ 1/2 Dominique Zachary, Éditions Kiwi, Paris, 2022, 156 pages