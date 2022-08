Virée dans Hochelag’ avec Nelly Desmarais

Il y a eu Jean-Paul Sartre et le Café de Flore. Émile Zola et le quartier de l’Opéra. Stephen King et Castle Rock. Ou encore Anne Hébert et Kamouraska. De tout temps, les grands écrivains ont été associés à des espaces, des quartiers et des paysages qui ont marqué leurs oeuvres. Dans cette série estivale, Le Devoir visite, en compagnie de quatre auteurs québécois, les lieux qui les ont inspirés.

Lorsque Nelly Desmarais s’est installée à l’angle de Cuvillier et de Sainte-Catherine, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, après une rupture amoureuse particulièrement difficile, elle a ressenti un choc. Les cris — de manque, de détresse, d’ivresse — qui la tirent du sommeil, au milieu de la nuit. Les travailleuses du sexe, qui hantent les trottoirs comme l’imaginaire.

La misère est là, tenace, menaçante, mystérieuse. Elle se manifeste, se fait l’écho des tumultes que traverse l’écrivaine, du sentiment d’échec, du deuil, du vide, du chagrin. Pour guérir, elle le sait, elle doit descendre dans les rues, rejoindre cette faune bigarrée qui hurle sa souffrance, arpenter les ruelles, en apprendre les tourments, les dédales et les culs-de-sac.

« Ici les trottoirs sont plus larges que mon dos / les corps plantés au centre / parlent une langue qui raconte / tout ce qu’il faudra détruire /pour voir le ciel », écrit-elle dans le recueil Marche à voix basse (Le Quartanier, 2022), où elle relate cette réverbération, cet échange éternel entre son âme et les histoires du quartier.

C’est donc devant son ancien appartement, qu’elle a depuis quitté pour s’installer un peu plus au nord d’Hochelaga, qu’elle rencontre Le Devoir, par un bel après-midi d’été. Vêtue d’une longue salopette en jeans et de lunettes de soleil aviateur, Nelly Desmarais affiche un sourire rayonnant qui ne trompe pas : c’est ici, dans Hochelaga, qu’elle a trouvé sa voix. Sa voix de poétesse comme sa voix de femme.

« Ici, j’ai fait toutes sortes de rencontres qui m’ont permis de faire table rase de ma vie d’avant, et de choisir un mode de vie qui convient davantage à mes valeurs. Je me suis fait des amis engagés, qui cherchent à vivre différemment, par choix, par nécessité ou un peu des deux. J’ai rencontré des gens qui choisissent l’entraide, la communauté plutôt que l’individualisme. Ça a l’air anecdotique, mais quand je cours dans Hochelag’, il y a toujours quelqu’un qui m’encourage ou me fait un high five. C’est comme s’il y avait moins de distance entre les gens, comme si l’histoire des lieux les rendait plus solidaires. »

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Prendre le temps

Cette capacité à ramener les lieux et l’histoire à l’intime, Nelly Desmarais l’attribue au processus d’introspection et de thérapie qu’elle a entamé à l’époque, qui l’a contrainte à ralentir, à prendre le temps d’observer et de ressentir. « Il faut ralentir pour se laisser toucher par un lieu. Le vrai regard implique une forme de projection et permet de se rendre disponible et perméable à ce que ça suscite. Ça devient un véritable échange. »

« Quand je ne feelais pas, j’avais l’impression que personne ne voulait le voir. On me sortait des phrases toutes faites : mange bien, fais du sport, va en nature. Si ça ne fonctionnait pas, j’étais un échec. On a du mal à dealer avec la souffrance collectivement. Je me rendais compte que la précarité que je voyais autour de moi suscitait aussi l’indifférence. Ça me faisait vivre beaucoup de colère, ce rejet de tout ce qui n’est pas beau et léché. »

Nous faisons un premier arrêt, dans la ruelle qui donne sur la cour de son ancien appartement. « Salut Olivier ! lance l’écrivaine à un homme qui prépare le canevas d’une murale sur un mur de briques. C’est mon ancien propriétaire. »

Ça a l’air anecdotique, mais quand je cours dans Hochelag’, il y a toujours quelqu’un qui m’en-courage ou me fait un high five

Les lieux sont lourds de sens. C’est dans cette ruelle que Nelly Desmarais a recommencé à neuf. Dans cette ruelle, aussi, qu’elle a hurlé à mort pour se libérer des griffes d’un récidiviste, qui l’avait attaquée, une nuit, alors qu’elle revenait d’une séance de dessin chez une amie. « J’ai mis près d’un an à guérir de cette agression. J’avais un syndrome du choc post-traumatique. Lorsque j’étais suivie dans la rue, mon corps avait des réactions involontaires ; je tremblais, je criais. Je vivais dans la peur constante d’être tuée. Pour m’en libérer, j’ai suivi un cours d’autodéfense. Ça m’a redonné une forme de pouvoir, un outil pour me défendre. »



Pour encore mieux comprendre ce qui l’entourait et ce que ça éveillait en elle, l’autrice s’est également offert une plongée dans l’histoire du quartier. Elle raconte notamment le couvent d’Hochelaga — un établissement d’enseignement religieux détruit en 1970 — et les journées réglées aux quarts de tour, le poids des péchés de ses locataires, la recherche de l’absolution, comme quelque chose à quitter, à laisser derrière pour pouvoir entamer le recommencement. « adieu vie réglée / à l’heure près / ce qui coule dessous / sera mon apport / à l’étude des saints / je chuchote / malgré tout / amen. »

Assise sur un banc du square Dézéry, elle pointe du doigt une église, construite sur les cendres du théâtre Laurier Palace. Dans ce cinéma, — comme elle le relate dans son recueil —, 77 enfants ont perdu la vie en 1927, asphyxiés ou écrasés, lorsqu’un incendie s’est déclaré et a tenu captif les jeunes spectateurs installés au balcon, ravis de pouvoir assister à l’ensemble des projections en échange de dix sous.

« Dans un superbe documentaire de Gilles Trudeau Dauphin sur cette tragédie, il y a une carte qui montre toutes les adresses où résidaient les victimes. La plupart habitaient cette partie, au sud de la rue Ontario. C’est dire que tout le monde a été en deuil. »

Alors qu’on poursuit notre route, elle ajoute : « On ne devine pas, en marchant ici, que c’était le coeur économique et historique du coin. L’inquiétante étrangeté qui régnait ici à mon arrivée m’a toujours laissé croire que le quartier n’avait pas fait son deuil, comme s’il était hanté par cet événement. »

Dans Hochelaga, Nelly Desmarais a découvert le choc, la douleur, la peur, la violence, la différence mais, surtout, l’amour et le chemin vers soi et vers l’autre. « On dit souvent que l’écriture est un lieu intérieur, mais pour y arriver, il faut d’abord trouver ce qui nous pousse à écrire. C’est ce qu’Hochelaga représente dans ma trajectoire. Vivre ici m’a permis de comprendre ce qui est important pour moi, ce pour quoi je veux me battre et la voie pour toucher et être touchée. »