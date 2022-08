La sélection de livres jeunesse du mois d’août

Aventures à la piscine

Alors que lundi arrive, un enfant prépare tout son attirail pour profiter de la piscine publique. Mais, à son arrivée, il peut à peine voir l’eau tellement elle déborde de petits. Pas de souci, il y retourne le lendemain, mais, devenue lac, elle regorge de poissons et de pêcheurs. Qu’à cela ne tienne, le mercredi, il prend soin d’apporter sa canne à pêche, mais la piscine est complètement glacée. Et ainsi de suite jusqu’à la fin de la semaine. Dans une formule répétitive, construite sur l’accumulation — qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler la comptine traditionnelle française L’empereur, sa femme et le petit prince —, En route pour la piscine est un album qui s’inscrit dans cette littérature soucieuse de toucher l’enfant dans ce qu’il est. Avec son trait délicat et épuré, Tomo Miura joue de détails et assure une complémentarité entre le texte court et la narration visuelle. Chaque tableau apporte une réponse à l’expression du personnage, pour offrir au lecteur d’images une plongée au coeur de l’histoire tout en assurant son intérêt constant.



Marie Fradette

★★★★Tomo Miura, La joie de lire, Genève, 2022, 40 pages. À partir de 3 ans.

Dans les coulisses d’un livre

Depuis l’auteur jusqu’au lecteur, en passant notamment par l’éditrice, le graphiste et la critique littéraire, Stéphanie Vernet offre dans La grande aventure du livre. Dans les coulisses de l’édition un véritable tour d’horizon des différents métiers qui forment la chaîne du livre. S’arrêtant à chaque acte de cette entreprise, elle souligne en quelques lignes l’essentiel du travail de chacun, après quoi, sur des doubles pages qui fourmillent de détails, elle dévoile des anecdotes puisées dans l’histoire de la littérature et d’autres faits qui permettent de comprendre les rouages de cette industrie. Le visuel de l’album appuie cette traversée en assurant un lien entre la fabrication du livre et la littérature. Dès la couverture, un carré découpé dans le carton laisse entrevoir la page de garde, comme une fenêtre sur les coulisses de cet univers. La reliure visible est un autre exemple de cet envers du décor révélé au lecteur. Le tout est abondamment illustré par Camille de Cussac, qui ne lésine pas sur la couleur. Sur fond blanc, se dévoile un univers tout en mouvement, excentrique, vivant, à l’image du livre-objet que l’on tient entre nos mains.



Marie Fradette

★★★★​Texte de Stéphanie Vernet et illustrations de Camille de Cussac, Arola, Paris, 2022, 48 pages. À partir de 8 ans.

Croque-ruelle

En ville, les ruelles constituent un espace précieux où, à la dérobée, un théâtre joue des scènes animées de personnages qui préfèrent les recoins oubliés aux projecteurs des grands boulevards. Dans Le monde de Maxime, dernier album de Lucile de Pesloüan et Jacques Goldstyn, la protagoniste de dix ans aime les livres et les chats. Elle lit dès qu’elle le peut, jusque sous son lit, à la lumière d’une lampe de poche, mais il lui arrive d’avoir envie de partager ses envies et ses tourments. Si seulement elle avait une amie… Une ruelle, quelques bols remplis de croquettes pour chats et une enquête digne des grands détectives la mèneront à la rencontre d’une étonnante et salvatrice amitié. Dans cette ode à la différence, Lucile de Pesloüan nous invite dans l’intimité d’une jeune fille qui cherche son chemin, entourée d’enfants qui semblent l’avoir trouvé. Illustrée par le trait précis de Jacques Goldstyn, la vie baigne dans une aquarelle vive et remplie d’émotions, débordant de la page pour se déverser dans nos coeurs.



Yannick Marcoux

★★★ 1/2Texte de Lucile de Pesloüan, illustrations de Jacques Goldstyn, La Pastèque, Montréal, 2022, 104 pages. À partir de 6 ans.

Le garçon hippopotame

Depuis quelques années, Boucar Diouf et François Thisdale nous invitent à plonger dans des contes scientifiques ancrés dans des univers marins. Cette fois, le duo nous convie sur les rives du fleuve Rigaloua, où le jeune Zinalé, lebourlingueur de Matungoua, contemple avec amour ses copains : des hippopotames. Solitaire de nature, il entretient un amour profond pour « ces drôles de tonneaux flottants qui bâillent à longueur de journée et se font picorer le dos par des oiseaux téméraires ». Sa modeste existence sera néanmoins bouleversée et, mettant à profit ses connaissances, il deviendra le héros d’un jour en rétablissant l’ordre dans sa ville tout en épargnant la vie de deux hippopotames. Avec cette histoire simple, Boucar Diouf poursuit sa narration d’un monde où l’être humain s’inscrit, non pas en prédateur, mais en personnage privilégié d’une histoire qui le dépasse. Pédagogique et divertissant, le récit est appuyé par les larges panoramas de Thisdale, où les mots nous bercent dans des couleurs chaudes et enveloppantes.



Yannick Marcoux

★★★Diouf, illustrations de François Thisdale, Éditions La Presse, Montréal, 2022, 56 pages. À partir de 6 ans.