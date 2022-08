Déserter, résister, s’objecter

La guerre qui fait rage aux portes de l’Europe réveille les fantômes d’autres conflits, qui ont parfois marqué la littérature. À la fois écrivains et soldats, ils ont raconté ce qu’ils ont vu, écrit leurs traumatismes et leurs désillusions. Pour ce sixième et dernier texte de notre série « Écrivains dans les tranchées », « Le Devoir » se penche sur Ernst Jünger, René Char, Vercors, François Mauriac, Louis Aragon, Marguerite Duras et Philippe Sollers.

Face à la guerre, il arrive que l’heure ne soit plus au témoignage, mais à la résistance, qu’elle soit frontale ou subtile.

Sept fois blessé durant la Grande Guerre, dont il est sorti à 23 ans avec la plus haute décoration allemande (la croix « Pour le Mérite »), Ernst Jünger est devenu immédiatement célèbre à la publication de son premier livre, en 1920. Orages d’acier résonne encore d’un bellicisme glaçant : « La vie ne reçoit son sens qu’engagée pour une idée ; il y a des idéaux auprès desquels la vie des individus et même la vie de tout un peuple sont sans importance. »

Hostile à la République de Weimar (1918-1933), devenu une figure importante du nationalisme allemand au cours des années 1920, Ernst Jünger change peu à peu de cap. Multipliant les voyages et les lectures, il quitte Berlin et s’installe à la campagne, où se développe son intérêt pour la botanique et la zoologie. À partir de 1930, l’écrivain semble être revenu de son enthousiasme patriotique de jeunesse, tient en horreur Hitler et ignore les appels de phares du régime nazi. « Il n’y a pas de place, pour moi, dans une armée où Goering est général. » Plus Hitler monte et plus Jünger descend.

Pour mettre en oeuvre sa nouvelle vision du monde, l’écrivain choisit plutôt l’« émigration intérieure ». À partir de cette époque, en effet, son existence semble se découper en deux mouvements radicalement différents, « comme ces guerriers moyenâgeux qui suspendaient un jour leur épée aux murs d’un cloître », écrivait Julien Gracq dans un texte que l’auteur du Rivage des Syrtes consacrait à Sur les falaises de marbre en 1959.

Ni explication de notre époque ni livre à clés, Sur les falaises de marbre est vite devenu un livre culte, à la croisée de la littérature, des sciences et de la philosophie. Au terme de longues campagnes guerrières, le héros du livre et son frère se sont retirés dans un ermitage au bord des falaises de marbre en plein coeur de la Marina — terre de vignobles, de soleil et de haute culture. Les deux hommes y mènent une existence contemplative et studieuse, avant que le Grand Forestier et ses hordes sauvages, qui règnent sur le pays voisin, n’envahissent la Marina et ne les forcent à reprendre les armes.

Roman de l’érémitisme et du repli, pamphlet poétique autant qu’ode contre la tyrannie, Sur les falaises de marbre, paru en 1939, sera vite considéré comme un texte de résistance. Ce qui n’empêchera pas son auteur d’être appelé sous les drapeaux à l’automne de la même année et de se retrouver officier des forces allemandes dans Paris occupé. Ses fascinants Journaux de guerre — dont il garde les carnets dans le coffre-fort de son bureau de l’hôtel Majestic — témoignent de cette époque pleine d’ambiguïtés.

Des poèmes parachutés

Mêlé à la tentative d’assassinat et de putsch contre Hitler du 20 juillet 1944 (la fameuse « opération Walkyrie »), Ernst Jünger va échapper à la répression contre les conspirateurs sur ordre personnel, semble-t-il, d’Hitler lui-même, qui était un admirateur de son oeuvre.

D’autres ont eu plus de courage. Tel François Mauriac, qui sera le seul écrivain membre de l’Académie française à exercer une activité clandestine pendant la Seconde Guerre mondiale. Désigné « agent de désagrégation » de la conscience française, l’auteur de Thérèse Desqueyroux va publier Le cahier noir sous le pseudonyme de Forez en 1943, aux Éditions de Minuit — lancées en février 1942 avec Le silence de la mer de Vercors (pseudonyme de Jean Bruller). Mauriac y fustige l’attitude du maréchal Pétain et des Français qui acceptent de collaborer avec l’ennemi.

Comme les poètes Louis Aragon et Robert Desnos — actif dans le réseau AGIR dès juillet 1942, avant d’être arrêté et de mourir à Theresienstadt au printemps 1945 —, Paul Éluard va lui aussi s’engager dans la Résistance, tout en poursuivant l’écriture de ses poèmes. Des exemplaires de son célèbre poème Liberté seront notamment parachutés par les avions de la Royal Air Force au-dessus de la France occupée.

Pour d’autres encore, la meilleure façon de résister à la tyrannie est de garder le silence. Comme le poète René Char, qui, tout en ne cessant pas d’écrire, s’est refusé à publier pendant la guerre. « Le temps n’est pas propice à l’alchimie élémentaire : avec de l’écriture faire de l’imprimerie », écrivait-il le 7 juillet 1941 au peintre roumain Victor Brauner, avant de prendre le maquis et de multiplier les actions sous le nom de « Capitaine Alexandre ».

Ils n’auront pas été si nombreux à prendre parti pour la Résistance au cours de la Seconde Guerre mondiale, à risquer leur vie pour tenter de repousser l’horreur et l’oppression. Comme Marguerite Duras qui, début 1943, après avoir publié son premier roman, adhère avec son mari, Robert Antelme, et son amant, Dionys Mascolo, à un réseau de résistants constitué autour de François Mitterrand. Le 1er juin 1944, elle échappe à une rafle de la Gestapo, tandis que Robert Antelme est arrêté et déporté à Buchenwald et à Dachau. « Je ne me suis pas engagée, dira-t-elle. On n’a pas été des héros. La Résistance est venue à moi. »

« L’armée, c’est la santé »

À la fin de l’année 1961, Philippe Sollers est convoqué pour le service militaire, dont il avait été exempté avec sursis quelques années auparavant. Il avait reçu quelques mois plus tôt le prix Médicis pour son deuxième roman, Le parc. Or, depuis 1954, l’armée française mène dans sa colonie algérienne une intense campagne de « pacification ».

Après quelques semaines d’examens médicaux pénibles, et malgré un dossier médical qui aurait dû lui valoir une exemption, l’écrivain de 25 ans reçoit sa feuille de route et est envoyé dans un bataillon disciplinaire à Montbéliard. « Non, rien n’y faisait, ils prenaient tout le monde… L’armée, c’est la santé… En temps de guerre on y meurt au maximum de sa forme… L’Algérie, chausse-trape infectée… » (Portrait du joueur, 1984)

L’Algérie ? L’un de ses meilleurs amis y est mort au cours d’une opération militaire en 1959. Comme plus de 25 000 militaires français (avec 65 000 blessés), et comme 250 000 Algériens, qui ont aussi été tués durant cette guerre où les forces nationalistes algériennes s’opposaient au pouvoir d’État français, en plein contexte de décolonisation.

Pour l’écrivain, pas question d’aller là-bas. « Je n’ai connu aucun réfractaire, aucun déserteur : c’est pourtant ma décision immédiate », écrira-t-il quelques décennies plus tard dans Un roman vrai. Pour être admis à l’infirmerie, l’écrivain sort le soir et se promène pieds nus dans la neige en espérant attraper froid.

On le transfère dans un hôpital militaire de Belfort — grève de la faim, mutisme, contemplation minutieuse des planchers —, où, pendant trois mois d’une patiente « guerre d’usure », voyant arriver des soldats blessés et mutilés en Algérie, Philippe Sollers va simuler la folie.

Morts d’inquiétude, ses parents finiront par alerter l’écrivain Francis Ponge, qui à son tour prévient le chef de cabinet d’André Malraux, alors ministre d’État chargé des Affaires culturelles, qui intervient personnellement. Le 9 mars 1962, Philippe Sollers sera réformé « sans pension, pour terrain schizoïde aigu », vingt kilos en moins. Le 18 mars, les accords d’Évian sont signés, et le lendemain, le cessez-le-feu est effectif en Algérie.

Lorsque l’écrivain écrira à Malraux pour le remercier, celui-ci lui répondra au dos d’une carte de deuil : « C’est moi qui vous remercie, Monsieur, d’avoir rendu au moins une fois l’univers moins bête. »