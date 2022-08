«Déjeuner avec papa»: savant mélange sur napperons 

« Je collectionne tous les napperons et j’écris au milieu de mes dessins. Ceux que j’ai faits sur mon napperon et celui de mon père. C’est comme un journal intime nouveau genre, en odorama », confie Gaspard, artiste en herbe et narrateur de Déjeuner avec papa, qui, chaque dimanche matin, exprime entre les taches de café et de beurre d’arachides ses bonheurs simples, ses petits tourments et les grands malheurs dont il est témoin. Fruit de la collaboration entre le prolifique Simon Boulerice (La grève des câlins) et l’illustratrice Anne-Julie Dudemaine, nouvelle venue dans le domaine du livre jeunesse, cet irrésistible roman graphique aborde avec délicatesse et un savant mélange d’humour, de fantaisie et de gravité divers thèmes, dont l’homoparentalité, la séparation, le deuil et la résilience. Sur chaque page au charme suranné, les dessins naïfs aux couleurs douces et aux lignes vibrantes de l’illustratrice s’harmonisent à merveille à la plume vive et tendre du romancier.

Déjeuner avec papa ★★★★ Simon Boulerice et Anne-Julie Dudemaine, La Bagnole, Montréal, 2022, 76 pages