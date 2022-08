«Obsolète», un roman pour prendre le temps

À la mort de son père, Marie se retrouve, malgré elle, propriétaire d’une collection d’antiquités québécoises sans grande valeur : des meubles et des objets désuets, pour lesquels son père a donné toute sa vie, souvent au détriment de sa relation avec sa fille. Le testament est clair : pour toucher son héritage, Marie doit « disposer des biens patrimoniaux de manière moralement responsable ».

Or, à l’ère du clic, l’intérêt pour le patrimoine, comme pour tout ce qui est durable et tangible, est en déclin. Étouffée par le poids du legs de son père, Marie se trouvera vite déchirée par la polarisation d’un monde aux valeurs de plus en plus opposées. Bousculée dans toutes les directions par un conjoint qui ne jure que par la technologie, un ancien ami devenu survivaliste et un antiquaire attaché à l’histoire, l’héroïne devra trouver ses ancrages ailleurs que dans la fuite, le progrès ou le déni.

Dans Gourganes (Stanké, 2017), son premier roman, Alexandra Gilbert amorçait une réflexion sur le retour à la maison comme déclencheur d’une prise de conscience, alors que sa protagoniste devait composer, après un voyage humanitaire en Afghanistan, avec les préjugés de l’Occident et son mythe du sauveur blanc.

Obsolète, qui paraît ces jours-ci en librairie, bouscule encore une fois les croyances et les valeurs du lecteur, en s’attardant cette fois aux décisions et aux actions mécaniques qui rythment son quotidien. À travers le deuil de sa protagoniste, elle remet en question un mode de vie connecté à tout sauf au réel, où l’obsolescence programmée influence autant notre relation aux biens qu’aux autres humains.

Alexandra Gilbert ramène à la surface des questionnements, des doutes et des contradictions qui habitent — dans un recoin de son esprit — quiconque prend conscience des excès d’une humanité qui court droit à sa perte.

Extrait Ils ne voient rien du mobilier, ne me questionnent pas sur ce qui relève visiblement d’une grande passion, et je me demande alors si ces jeunes ont déjà mis les pieds dans un musée, assisté à un coucher de soleil sans faire d’égoportrait, s’ils ont même conscience que tout ce qui se trouve autour d’eux ne s’achète pas dans les magasins qu’ils fréquentent. J’aimerais leur dire toute ma douleur de posséder ce que mon père m’a légué, leur confier, repentante, ce que j’ai accumulé au cours des années passées avec Philippe et à quel point c’était une erreur. De confondre vivre et consommer. Je ne dis rien, car ce serait vain. Ce couple ne voit que son reflet dans un espace-temps à venir, dense de verre trempé, de cuir synthétique, d’acier tubulaire et de meubles laqués, de cuivre, de zinc et de coltan. — On mettra les divans comme ça…

S’encombrant par trop de détails et de critiques remâchées, l’écrivaine ne parvient pas à faire cheminer sa pensée dans une direction claire, soulevant une multitude de thèmes liés, mais vastes et complexes, parmi lesquels la consommation à outrance, les changements climatiques, le transhumanisme et le survivalisme.

Le tout prend parfois des allures de livre de développement personnel. Son personnage, Marie, trouvera finalement la rédemption dans la rupture que chacun espère pour lui-même sans trop essayer, dans le ralentissement et l’attention à l’essentiel, dans cet espace unique où la naissance d’un lien est possible.

Ce ton moralisateur n’empêche toutefois pas l’autrice d’atteindre en partie sa cible : celle de marquer un temps d’arrêt dans l’esprit du lecteur, une prise de conscience, peut-être, sur la rapidité à laquelle la vie défile sans que quoi que ce soit dure assez longtemps pour laisser une marque. Reste à voir si la leçon, elle, survivra au prochain mot-clic viral.

Obsolète ★★ 1/2 Alexandra Gilbert, Stanké, Montréal, 2022, 248 pages