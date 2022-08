«Diane n’est pas sortie du bois»: histoire de compote, de chalet et de CHSLD

Madeleine a observé la neige fondre et les arbres fleurir 91 fois déjà. À son âge, l’aînée n’a plus le souhait de voir du pays ou de faire des folies. Elle veut simplement de la compote, mais pas n’importe laquelle : celle servie en portion individuelle et dans des coupes de plastique — elle aime la vibration de la cuillère contre les parois. Mais le CHSLD où elle réside refuse de lui en donner, car c’est l’affaire de tout le monde de sauver la planète. Oui, même de « ceux qui avaient lavé les couches en tissu de leurs enfants à l’eau froide et gardé le même réfrigérateur toute leur vie ». Mais la dame n’en est pas à son premier rodéo. Avec l’aide de Diane et de son amie Claudine, elles iront passer presque une semaine dans les bois dans l’ancien chalet familial de l’aînée. Les surprises ne sauront tarder… Diane n’est pas sortie du bois est une sympathique nouvelle émergeant de l’univers de Marie-Renée Lavoie, qui rappelle qu’il n’y a pas d’âge pour être plus malin que son voisin.

Diane n’est pas sortie du bois Marie-Renée Lavoie, Éditions XYZ « Draisine », Montréal, 2022, 56 pages