La sélection de polars du mois d’août

Éditrice torontoise aux racines québécoises, Nita Prose (de son vrai patronyme Pronovost) plonge, pour son premier roman, dans la vague actuelle du personnage neuroatypique. Ici, la femme de chambre de La femme de chambre. Elle s’appelle Molly. Elle travaille dans un grand hôtel où, pour les patrons, elle est l’employée modèle. Elle applique les règles sans discuter, elle est discrète, elle est vaillante. Tant pis si ses collègues de travail n’apprécient guère son zèle robotique, son manque total d’humour, son incapacité à « lire » les comportements. Et voici qu’un beau matin, Molly trouve le richissime M. Black mort de mort pas naturelle dans une chambre. Bientôt soupçonnée de meurtre, elle se retrouve à enquêter, en compagnie de ses « amis » (notons les guillemets). Un « cosy mystery » qui séduit, non pas par son intrigue (somme toute assez simple), mais par son attachant personnage principal, son exploration des coulisses de l’hôtellerie de luxe et son atmosphère à mi-chemin entre un bon vieux Columbo et un tout neuf Only Murders in the Building.



Sonia Sarfati

★★★Nita Prose, traduit de l’anglais (Canada) par Estelle Roudet, Calmann-Lévy, Paris, 2022, 428 pages

Des petits et des ogres

Julie Ewa, autrice de Les petites filles, continue, avec Jungle pourpre, de creuser ce sillon de l’ethno-polar grâce auquel elle met en avant des connaissances acquises sur le terrain et ses préoccupations sociales concernant les filles — souvent premières victimes des ferveurs religieuses, des violences, de la pauvreté. Jungle pourpre se déroule à Kotanak, sur l’île de Sumatra, et s’ouvre avec Dea, 11 ans, fugueuse, recrutée par Aron, protecteur d’un groupe d’enfants des rues. Aron qui était, il n’y a pas si longtemps, membre d’un puissant gang. La question se pose : protège-t-il vraiment les petits ou les exploite-t-il ? C’est ce que demande Angka, policier dont la vie personnelle va (bien sûr) à vau-l’eau. Porté par des personnages émouvants (Dea qui devient Dio pour intégrer le groupe de garçons, Aron le streetboy en demi-teintes mais aussi Rendy le ladyboy), ce roman trouve sa force dans ce qu’il dénonce (injustice, radicalisation, crimes environnementaux, corruption) plus que dans l’aspect enquête. Mais bon, pour cela, il y a toujours les polars nordiques !



​Sonia Sarfati



★★★ 1/2Julie Ewa, Albin Michel, Paris, 2022, 376 pages

Labyrinthe espagnol

Coup sur coup, trois enlèvements : la juge, l’avocat de la défense et la témoin vedette du procès à l’issue duquel un homme a été condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa femme. Mieux encore : on connaît le coupable dès la fin du premier chapitre ! Un vieil homme qui n’a plus rien à perdre, le père du condamné qui, persuadé que son fils a été piégé, exige la reprise de l’enquête, menaçant sinon de tuer les trois otages. Chargée de l’affaire, l’inspectrice Indira Ramos a un mois pour régler ses phobies personnelles et boucler l’enquête. Elle ne réussira pas à faire parler le vieil homme — d’ailleurs, a-t-il raison de croire son fils innocent ? —, mais elle parviendra avec son équipe à faire la lumière sur cette histoire tout en trompe-l’oeil où le vrai et le faux ne sonnent jamais tout à fait juste. Un talent d’écrivain étonnant, une intrigue labyrinthique survolée par une policière qu’on souhaite revoir et des personnages rendus dans toute leur complexité par une solide traduction. À lire avec un verre de rosé espagnol…



Michel Bélair

★★★ 1/2Santiago Diaz, traduit de l’espagnol par Thomas Dangoumau, Le Cherche midi « Thriller », Paris, 2022, 427 pages

Toujours la guerre de Troie

Providence, Rhode Island, et les petits villages paumés des environs. Les temps se font de plus en plus difficiles économiquement, mais les docks sont toujours contrôlés par les Irlandais par l’intermédiaire du « syndicat ». Et les Italiens administrent tout le reste en périphérie. Deux familles : les Murphy et les Moretti, qui mènent leurs petites affaires en pratiquant le régime habituel des enveloppes brunes, des flics qu’on cultive et des politiciens qu’on « finance ». Entre tout ce beau monde qui se connaît depuis la petite école, c’est l’harmonie. Ou presque. Jusqu’à ce que surgisse l’Hélène de Troie qui mettra le feu aux poudres. Au-delà des fanfaronnades de garçons mal élevés qui se croient tout permis et qui se mettront bientôt à s’entretuer, un personnage s’impose par sa droiture, même si le terme est bizarre : Danny Ryan. C’est lui qu’on voit tout perdre, mais qui réussit à sortir vivant de cette guerre sanguinaire. Et c’est probablement lui qu’on retrouvera aussi dans la suite de ce que Winslow présente comme une tragédie antique à trois volets. Intéressant et certainement à suivre.



Michel Bélair



★★★Don Winslow, traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch, Harper Collins « Noir », Paris, 2022, 392 pages/em>