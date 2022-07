«Adieu Zanzibar»: l’impossible retour

Un matin de 1899, dans une petite ville d’Afrique orientale « perdue aux confins de la civilisation », une sorte de fantôme fait son apparition, le visage et les mains couverts d’entailles et de traces de piqûres d’insectes.

L’homme, un mzungu (un « blanc »,en swahili), est recueilli in extremis par Hassanali, un petit boutiquier d’origine indienne, qui, comme tous les matins, s’était levé tôt pour aller ouvrir la mosquée et faire l’appel de la première prière de la journée. Sans le savoir encore, il avait rendez-vous avec le destin et avec la légende.

« Voilà comment l’Anglais Pearce était arrivé, ­suscitant l’émotion et provoquant un drame dont il n’eut jamais pleinement conscience. » Il avait été détroussé et abandonné au milieu de nulle part par ses guides au retour d’un « insupportable » voyage de chasse en Abyssinie.

Faisant fi des interdits de la société locale et de ce que pourraient penser ses compatriotes, ce fonctionnaire en transit après avoir été en poste quelques années en Égypte, plus ouvert et curieux que la moyenne de ses semblables, va devenir l’amant de la soeur aînée d’Hassanali, Rehana, abandonnée par son mari. En nous racontant l’histoire de cette rencontre improbable, pleine de trous et de rumeurs, le narrateur soutient que « l’imagination est une forme de vérité ».

La seconde partie d’Adieu Zanzibar, le septième roman d’Abdulrazak Gurnah, nous plonge une cinquantaine d’années plus tard, au cours des années 1950, alors que l’Empire colonial britannique commence à s’effondrer.

Les fils emmêlés et retors du destin vont se lier lorsque Amin, le jeune frère du narrateur, va connaître une histoire d’amour passionnée (et déchirante) avec Jamila, petite-fille de Rehana et de Pearce. Comme si l’histoire se répétait, portant avec elle les mêmes malédictions.

La troisième et dernière partie, elle, nous est racontée des points de vue mélangés d’Amin et de Rashid, le narrateur du roman, évoquant son installation à Londres et sa découverte de l’impérialisme, ainsi que ses rapports à sa famille restée à Zanzibar, tandis que le « monde asservi » se soulève et que les équilibres anciens sont bouleversés.

L’auteur de Paradis et de Près de la mer (paru en 2006 et réédité chez Denöel en 2021), Prix Nobel de littérature 2021, raconte avec finesse ces histoires d’amour et ces temps agités qui se situent « entre la fin d’une époque et le début d’une autre ».

Né en 1948 dans le sultanat de Zanzibar, cet archipel de l’océan Indien qui aujourd’hui appartient à la Tanzanie, Abdulrazak Gurnah a, tout comme le personnage de Rashid dans Adieu Zanzibar, quitté lui aussi son île natale à l’âge de 18 ans pour faire ses études au Royaume-Uni, devenant professeur d’université et spécialiste des études postcoloniales.

Dans Adieu Zanzibar, l’adieu est double, nourri à la fois de la culpabilité d’avoir abandonné son monde et sa famille — Desertion, le titre original de ce livre paru en 2005, est plus éloquent — et de la déchirante impossibilité d’un retour en arrière.

Adieu Zanzibar Abdulrazak Gurnah, traduit de l’anglais par Sylvette Gleize, Denoël, Paris, 2022, 368 pages