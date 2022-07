L’improbable duo de «La boîte à magie»

Après dix tomes de la série policière Fjällbacka (La princesse des glaces, Actes Sud, 2008), où l’on suit les enquêtes de la romancière Erica Falck et de l’inspecteur Patrik Hedström, quelques romans féministes (Femmes sans merci, 2020), livres jeunesse (Super-Charlie, 2012) et livres de cuisine (À table avec Camilla Läckberg, 2012), la prolifique autrice suédoise Camilla Läckberg s’est fait un complice en la personne du mentaliste de renommée internationale Henrik Fexeus (The Art of Reading Minds, St. Martin’s Essentials, 2019).

Écrit à quatre mains, La boîte à magie, premier d’une trilogie — ce qui explique les questions sans réponse —, met en scène la détective Mina Dahbiri qui, après la découverte du corps d’une femme transpercé d’épées dans une boîte semblable à celles qu’utilisent les illusionnistes, fait appel à Vincent Walder, célèbre mentaliste, pour l’aider à mieux cerner l’auteur du meurtre. Des meurtres…

« L’affiche dans le hall le vantait comme le “maître mentaliste”, mais il regrettait d’avoir accepté cette appellation. C’était trop… simpliste. Vulgaire. Mais d’un autre côté, ce n’était pas plus mal de se cacher derrière un tel titre. Cela pouvait donner l’impression qu’il était un personnage de fiction. » On ne saurait mieux dire !

Outre l’inévitable attirance entre les deux partenaires, Läckberg et Fexeus n’ont pas lésiné pour pimenter leur relation. Lui est TSA (trouble du spectre de l’autisme), elle est germaphobe : « Elle ouvrit un tiroir de cuisine et contempla la boîte de gants jetables extrafins. Elle savait qu’elle n’en avait pas besoin. Personne ne risquait sa vie en touchant un pot de yaourt. Elle le savait. Mais la seule idée d’ouvrir le frigo et de toucher les aliments sans aucune protection lui nouait le ventre. »

Parfois, cela donne des scènes touchantes où l’une aide l’autre à vaincre ses angoisses, et vice versa : « Ce que tu ressens en ce moment précis est horrible, mais ce n’est pas la réalité, dit la voix. C’est simplement l’effet d’hormones, de l’adrénaline et du cortisol qui prennent possession de ton corps et affectent tes sensations. »

Plus souvent, on a droit à des moments cocasses où les auteurs empruntent davantage à la comédie de situation qu’au polar. S’ajoutent à l’improbable mais attachant tandem des personnages stéréotypés — le mâle toxique, le célibataire endurci, le papa épuisé, sans oublier la cheffe forte et fragile et la fan hystérique.

Or, ces manifestations d’humour et de légèreté offrent un contraste saisissant avec l’insoutenable violence et le climat délétère de ce récit captivant campé de nos jours à Stockholm et à Kvibille, en 1982. De fait, dans la pure tradition du Nordic noir, la Suède que nous présentent la reine du polar scandinave et son comparse n’a rien d’idyllique. Surtout pour les femmes, les immigrants et les handicapés intellectuels.

S’ils peinent à préserver le mystère dans le récit se déroulant 40 ans plus tôt, les auteurs parviennent à brouiller les pistes pendant plus de 600 pages et à offrir une triple finale tragique, triste et trépidante. On a déjà hâte au deuxième tome.

La boîte à magie ★★★ Camilla Läckberg et Henrik Fexeus, traduit du suédois par Susanne Juul, Actes Sud « Actes Noirs », Paris, 2022,674 pages