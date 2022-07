Le tourisme, avec son corollaire qu’est l’aviation, est aujourd’hui devenu un secteur essentiel de l’économie pour de nombreux pays à travers le globe. La pandémie, qui a confiné pendant de nombreux mois des milliards de personnes et mis à l’arrêt des millions d’emplois, a durement touché le secteur. Il reste que la levée récente des restrictions sanitaires permettant enfin la relance du secteur n’est pas vue par l’essayiste français Henri Mora comme une très bonne nouvelle. Le titre de son dernier ouvrage met d’ailleurs la table pour un règlement de comptes en bonne et due forme. Car Désastres touristiques est une véritable diatribe sur une industrie qui « fait des ravages », aussi bien environnementaux que sociaux. En analysant avec profondeur l’évolution de l’industrie depuis son essor au XIXe siècle jusqu’à nos jours, l’auteur rappelle les fondements capitalistes d’un secteur uniquement axé sur les profits et les retombées financières. Que l’on parle de tourisme de masse ou alternatif, le phénomène contribue à la marchandisation du monde et donc à sa destruction.

Désastres touristiques ★★★ Henri Mora, L’Échappée, Paris, 2022, 204 pages