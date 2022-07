L’histoire méconnue des allumettières québécoises

Indissociables de l’histoire populaire du Québec, les allumettières ont marqué la région de l’Outaouais par leurs combats syndicaux afin d’avoir de meilleures conditions au travail. L’essai Pour sortir les allumettières de l’ombre, de l’historienne Kathleen Durocher, met au grand jour des pans inédits du quotidien de ses jeunes ouvrières chargées de fabriquer la presque totalité des allumettes au Canada.

Du milieu du XIXe siècle au début du XXe siècle, elles ont été des milliers à travailler dans des conditions difficiles à l’usine de pâtes et papiers E. B. Eddy de Hull, l’un des plus gros fabricants d’allumettes en Amérique du Nord. « À l’époque, l’électricité fait son apparition timidement, et les foyers sont loin d’être électrifiés, raconte Kathleen Durocher en entrevue avec Le Devoir. L’arrivée des allumettes est alors vue comme une invention révolutionnaire, qui permet à tout le monde d’avoir du feu très facilement, à moindre coût et à portée de main. »

À lire aussi Tous les textes de notre série «Coup d'essai»

L’Outaouais est alors un territoire propice pour l’essor de l’industrie avec la présence d’une énergie hydraulique et sa main-d’oeuvre abordable. La zone est également riche en forêts et en ressources minières, d’où sont extraits le bois et le phosphore pour la fabrication des allumettes. Sous l’impulsion de la révolution industrielle, Hull se transforme en véritable capitale de la fabrication des allumettes.

« Ce n’est donc pas un hasard si l’Américain E. B. Butler Eddy s’installe à Hull pour fonder sa fabrique en 1854, au pied des chutes de la Chaudière. Son entreprise deviendra en deux décennies le plus important employeur de la région », explique l’historienne.

À l’époque, la main-d’oeuvre est presque exclusivement canadienne-française et catholique, précise-t-elle. Les nouveaux arrivants sont peu nombreux à venir vivre dans l’Outaouais, et Hull n’est pas non plus un haut lieu d’immigration comparé à des villes comme Montréal, Québec ou d’autres en Ontario. « Quant aux travailleuses immigrantes présentes, soit d’Écosse ou d’Irlande, elles oeuvrent dans d’autres industries comme le textile. »

Le livre est le fruit d’un travail de recherche impressionnant couvrant différentes périodes et puisant aussi bien dans les documents d’archives administratives, syndicales et comptables que dans des rapports scientifiques ou d’anciennes coupures de presse.

« Malheureusement, les allumettières sont toutes décédées, regrette l’historienne. Si mon travail de recherche avait été fait il y a 30 ou 40 ans, on aurait probablement eu, grâce à leurs témoignages, un portrait plus précis de ce qu’était leur quotidien dans les quartiers ouvriers. »

Ce silence, l’historienne a dû le combler par des sources souvent fragmentaires, car longtemps les ouvrières ont été éclipsées des écrits historiques. En disséquant les recensements canadiens — l’unique moyen de véritablement identifier les ouvrières —, elle tente de faire ressortir un certain nombre de traits spécifiques à cette main-d’oeuvre. Au-delà de l’anonymat, elle parvient néanmoins à mettre un visage sur ces femmes dont les destins racontent une part de notre histoire collective.

« Les allumettières étaient souvent des adolescentes célibataires et elles ont joué un rôle crucial dans la survie des ménages qui vivaient dans la pauvreté. Elles permettaient d’apporter un salaire d’appoint à la maisonnée. Souvent, plusieurs ouvrières venaient de la même famille, ce qui a contribué à concentrer une certaine population canadienne-française dans une même industrie », dit l’historienne.

Le phosphore blanc est une substance hautement toxique qui fait pourrir la mâchoire des malades. Les victimes défigurées étaient majoritairement de jeunes femmes âgées de 16 à 20 ans.

Les cas étudiés sont toutefois divers, ajoute-t-elle. Certaines allumettières ont eu ce seul travail toute leur vie, alors que, pour d’autres, il s’agissait d’une sorte de période intermédiaire, juste après l’enfance et avant le début de la vie de mère au foyer. « J’ai appris qu’il y avait aussi des hommes qui travaillaient dans l’entreprise. II y avait une séparation stricte des opérations. L’Église catholique veillait au grain. On ne mélangeait pas les sexes. »

Le mal qui atteint les allumettières

Les « faiseuses d’allumettes » étaient embauchées en grand nombre au sein de l’E. B. Eddy pour accomplir les tâches jugées secondaires, c’est-à-dire qu’elles s’occupaient de la production de boîtes et d’emballage. On sait toutefois que le métier précaire s’exerçait dans des conditions laborieuses, comportant de nombreux risques pour leur santé, notamment l’empoisonnement et les effets néfastes de l’exposition au phosphore blanc utilisé dans la fabrication des allumettes.

« Le phosphore blanc est une substance hautement toxique qui fait pourrir la mâchoire des malades, souligne Durocher. Les impacts sur le physique étaient visuellement horribles puisqu’il fallait retirer les parties infectées. Les victimes défigurées étaient majoritairement de jeunes femmes âgées de 16 à 20 ans, celles qui travaillaient à l’E. B. Eddy. »

Les dangers liés à la substance (aussi utilisée dans la fabrication de la mort-aux-rats) étaient déjà connus par les gouvernements de l’époque. Dès 1840, les pays européens seront les premiers à l’interdire dans la production des allumettes. Pourtant, malgré les preuves médicales, le Canada traînera la patte.

Si les allumettières souffriront d’empoisonnement pendant plusieurs années, ce sont plutôt des cas célèbres (relayés par la presse populaire) qui feront bouger le gouvernement, notamment cette mère de l’Île-du-Prince-Édouard qui tua ses cinq enfants avec des allumettes toxiques. Finalement, le 27 mai 1914, le gouvernement de Wilfrid Laurier adopte une législation en la matière et interdit le phosphore blanc dans la fabrication des allumettes.

« Les raisons de la lenteur des institutions sont multiples, aussi bien économiques que constitutionnelles. Il reste qu’un mutisme va demeurer sur les risques auxquels font face les travailleuses de l’industrie au pays. »

E. B. Eddy a profité du fait que les femmes atteintes de nécrose maxillaire cachaient leur maladie afin de conserver leur emploi. La fabrique jouissait d’un quasi-monopole, une situation de pouvoir qui lui permettait de s’opposer vigoureusement aux mesures d’interdiction, même s’il existait une matière plus sécuritaire : le phosphore rouge.

« Il était cependant beaucoup plus cher à produire, mais la pression internationale et le fait que les États-Unis aient éliminé la production d’allumettes toxiques, cela a finalement poussé la compagnie à abandonner le phosphore blanc. »

Malgré les pressions économiques, les allumettières ne sont toutefois pas restées passives. Les deux grèves de 1919 et de 1924 démontrent leur volonté d’améliorer leur sort. « Elles sont les premières victimes de la modernité et de l’industrialisation, note l’historienne. Elles vont connaître de maigres victoires et de grosses défaites, mais leur militantisme va être à l’origine du premier syndicat féminin au pays. »

Pour sortir les allumettières de l’ombre Kathleen Durocher, Les Presses de l’Université d’Ottawa, 2022, 196 pages