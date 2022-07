Petit malaise, disons-le tout de suite. Cette enquête du célèbre département V, dirigé par Carl Mørck, sonne… faux. Ce n’est pas l’intrigue qui est en cause, au contraire : elle est infiniment complexe, et le lecteur mettra des centaines de pages avant de saisir vraiment de quoi il est même question ici. Simplifions en disant qu’au bout du compte, c’est une sombre histoire de justicier qui officie dans l’ombre pendant quelques décennies sans que quelqu’un s’en rende compte. Un justicier qui prend le contrôle sur la vie de personnages odieux, oui, mais « ordinaires », et qui les exécute en laissant sa signature : un petit tas de sel, quelque part, tout près. Comme à l’habitude, Mørck et son équipe dénoueront l’intrigue, mais ce sont les rapports qui les unissent tous qui manquent de vraisemblance. Que s’est-il passé ?

Sel ★★★ Jussi Adler-Olsen, traduitdu danois par Caroline Berg, Albin Michel, Paris, 2022,552 pages