Série «Les écrivains dans la guerre»: petites apocalypses

La guerre qui fait actuellement rage aux portes de l’Europe réveille les fantômes d’autres conflits qui ont marqué la littérature. À la fois écrivains et soldats, ils ont raconté ce qu’ils ont vu, écrit leurs traumatismes et leurs désillusions. Ce sont les écrivains dans la guerre. Pour ce deuxième texte de notre série « Écrivains dans les tranchées », Le Devoir se penche sur Blaise Cendrars et Maurice Genevoix.

Connaître le baptême du feu et de la boue est une chose ; en revenir sain et sauf en est une autre. Les morts et les traumatismes — au corps autant qu’à l’âme —, la guerre les engendre sans compter.

Certains écrivains, comme Charles Péguy, Alain-Fournier, Antoine de Saint-Exupéry ou Robert Desnos, n’en sont jamais revenus. D’autres, parfois sévèrement blessés, en sont devenus de grands témoins.

Citoyen suisse né Frédéric Sauser 27 ans plus tôt, depuis peu père pour la première fois, l’auteur de Pâques à New York et de Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France (1912 et 1913) n’était pas obligé de s’engager volontairement pour toute la durée de la guerre dans la Légion étrangère.

Mais le 2 août 1914, suivant l’engrenage fatal amorcé par deux coups de pistolet tirés à Sarajevo, comme des millions de Français et d’Allemands, Blaise Cendrars (1887-1961) marche sur le sentier de la guerre, la fleur au fusil.

Par jeu autant que par goût du risque — et « parce que je déteste les Boches », affirmait-il —, le poète est parti faire la guerre à « un sou par jour ». Dans son régiment, a-t-il raconté, « nul ne savait qu[’il était] un écrivain ».

Cendrars, de son propre aveu « trop libre de la langue », peu porté sur le respect de la hiérarchie et des règlements, va y collectionner les ennuis autant que les marques de bravoure. Une expérience qu’il va raconter, avec son humanité et sa verve légendaires, dans plusieurs de ses livres.

Traumatismes

Gravement blessé sur le front de Champagne le 28 septembre 1915, victime d’une hécatombe dans une ligne de barbelés, il devra subir in situ l’amputation du bras droit au-dessus du coude — sa main d’écriture. « Ce n’était partout que fuites, cris, hurlements, gémissements, plaintes, et mon bras coupé me faisait si mal que je me mordais la langue pour ne pas gueuler… »

« J’ai bravé la torpille, le canon, les mines, le feu, les gaz, les mitrailleuses, toute la machinerie anonyme, démoniaque, systématique, aveugle », écrira en février 1918 un Cendrars devenu manchot, abandonnant rapidement la prothèse articulée reçue de l’écrivain Maurice Barrès, grand défenseur de la cause des invalides de guerre.

Témoin de la barbarie de la Grande Guerre, l’auteur de Moravagine ne se privera pas de stigmatiser l’incompétence et l’inhumanité des médecins, ni la faiblesse morale des officiers. Il faisait le rapprochement entre écrire et faire la guerre : « Le métier d’homme de guerre est une chose abominable et pleine de cicatrices, comme la poésie », écrit-il en 1946 dans La main coupée.

Étudiant normalien de 23 ans qui rejoint le 106e régiment d’infanterie le 2 août 1914, le sous-lieutenant Maurice Genevoix (1890-1980) va lui aussi voir la mort de près. Après avoir participé à la fameuse bataille de la Marne, c’est aux Éparges, sur le front de la Meuse, au terme de quatre mois à essuyer le feu des obus, qu’il est touché par trois balles allemandes le 25 avril 1915.

C’est aussi pendant la même bataille, de l’autre côté de la « Grande Tranchée », sous le « miaulement des obus de campagne », que le fusilier Ernst Jünger (1895-1998) est blessé une première fois. Avec un mélange d’horreur et de fascination, l’écrivain allemand — qui participera aussi à la Seconde Guerre mondiale — va raconter son expérience dans Orages d’acier, publié à compte d’auteur en 1920, un récit qui va le rendre célèbre.

Écrits à chaud à partir des carnets que Maurice Genevoix alimentait chaque jour de son regard d’écrivain, sensible et profond, les récits quasi documentaires qu’il fait paraître entre 1916 et 1923 forment la chronique vivante de ses longs mois au front.

En 1949, s’interdisant « tout arrangement fabulateur » et jugement moral, le futur académicien va réunir les cinq récits de guerre sous le titre de Ceux de 14, qui constitue sans aucun doute l’un des témoignages littéraires les plus forts de la Première Guerre mondiale.

Une « imbécillité infernale »

« La guerre, en somme, c’était tout ce qu’on ne comprenait pas », résume Céline dans son premier roman, Voyage au bout de la nuit, que le comité de lecture de la N.R.F. jugera, le 24 juin 1932, comme un « roman communiste contenant des épisodes de guerre bien racontés ».

Après avoir nourri le début de Voyage au bout de la nuit, l’expérience radicale de ses trois mois au front pendant la guerre de 1914-1918 va agir comme un formidable révélateur pour Céline, gravement blessé au bras et à la tête en novembre 1914 pendant son service en Flandres. Il va réapparaître dans chacun des romans qui vont suivre, de Mort à crédit (1936) jusque dans Guerre, un roman inédit écrit, selon toute vraisemblance, en 1934, dont le manuscrit a été retrouvé dans des circonstances rocambolesques à l’été 2021.

D’un livre à l’autre, Céline n’arrêtera jamais de se plaindre de sévères névralgies. « J’ai attrapé la guerre dans ma tête », raconte d’ailleurs Ferdinand, le narrateur blessé de Guerre, où l’on retrouve, à peu de chose près, les personnages de Princhard au Val-de-Grâce dans Voyage au bout de la nuit et celui de Raoul à l’hôpital d’Hazebrouck dans Guignol’s Band. Tout comme eux, le coloré personnage de Cascade, compagnon d’hôpital et maquereau un peu anarchiste qui va faire venir sa « poule », va finir au poteau d’exécution pour s’être volontairement mutilé en espérant échapper à « l’étripade » collective.

Revenu du front — et peut-être même revenu de tout —, Céline condamne la propagande militaire et patriotique à laquelle il a cru un certain temps. En 1914, les mensonges pleuvaient autant que les obus. « On mentait avec rage au-delà de l’imaginaire, bien au-delà du ridicule et de l’absurde, dans les journaux, sur les affiches, à pied, à cheval, en voiture », explique Bardamu, le narrateur du Voyage.

La même dénonciation de la guerre (cette « imbécillité infernale ») qui traverse Voyage au bout de la nuit, on la retrouve dans Guerre.

« J’avais appris en deux mois à peu près tous les bruits de la terre et des hommes », y écrit Céline à propos de cette expérience cruciale, qui marque la fin de sa jeunesse et la naissance d’un écrivain.