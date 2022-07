«L’eau de toutes parts»: dans l’atelier de Leonardo Padura

Il est surtout connu pour la série de polars à succès mettant en vedette Mario Conde dans lesquels, depuis 1991 et en neuf tomes, il tisse une chronique vivante de la société cubaine contemporaine.

Et pour plusieurs, cet écrivain né en 1955 à La Havane dans le quartier de Mantilla — où il habite toujours — est le plus grand écrivain cubain de sa génération. L’amplitude de son oeuvre et son humanité complexe en font foi.

Souvent, raconte Leonardo Padura dans l’un des textes autobiographiques de L’eau de toutes parts, un recueil un peu disparate de textes inédits en français, des journalistes étrangers lui demandent pourquoi il a choisi de demeurer à Cuba, alors qu’il aurait sans doute pu faire le choix de vivre ailleurs.

Poser cette question, c’est ne pas avoir compris que l’île est sa matière première. « Je suis un écrivain cubain qui vit et écrit à Cuba parce que je ne peux ni ne veux être autre chose, et que malgré les difficultés les plus diverses, j’insiste, j’ai besoin de Cuba pour vivre et écrire. » Pour continuer à vivre auprès de ses nostalgies, de ses souvenirs et de ses frustrations.

Rien d’étonnant, ainsi, à ce que l’écrivain vive toujours dans la maison où il est né, en périphérie de La Havane. Le même quartier « sans charme particulier » et loin de la mer où son père, son grand-père et son arrière-grand-père ont aussi vu le jour.

Prison sans barreaux

Île à la fois favorisée et malmenée par l’Histoire, Cuba est un « pays plus grand que sa géographie », croit Padura, qui reste conscient de ce qu’il appelle « la maudite circonstance de l’eau de toutes parts », en référence à un vers du poète Virgilio Piñera. Son insularité, symbolisée par « le serpent de pierre du Malecón », en fait une sorte de prison sans barreaux — bien avant la réalité du régime castriste.

Padura y peste contre le reggaeton qui le torture, « musique de la lascivité et de l’aliénation, de l’étourdissement et de la bagarre », assume pleinement « son vice de la pelota » (le baseball) ou livre un exposé sur la littérature cubaine (il a été, au début de sa carrière, journaliste littéraire et critique), payant ses dettes à Alejo Carpentier et José Lezama Lima, « les deux écrivains les plus importants de la littérature cubaine du XXe siècle ».

Dans un pays marqué par les contraintes sociales et politiques, par les carences de toutes sortes, l’art de « résoudre » (resolver), nous explique-t-il aussi, est devenu à la fois une philosophie, une religion et un mode de survie.

En plus de réfléchir à la raison d’être du roman et à la littérature cubaine, Padura nous parle de la genèse de certains de ses romans, abordant entre autres la naissance de sa série policière et l’écriture de ses oeuvres L’homme qui aimait les chiens (2011) et Hérétiques (2014), qui retraçait le destin d’une famille juive entre les Pays-Bas du XVIIe siècle jusqu’à La Havane du XXe siècle.

Voilà quelques-uns des sujets qui viennent irriguer L’eau de toutes parts, sous-titré Vivre et écrire à Cuba. Une vibrante profession de foi dans la littérature et la cubanité.

L’eau de toutes parts Vivre et écrire à Cuba ★★★ 1/2 Leonardo Padura, traduit de l’espagnol (Cuba) par Elena Zayas, Métailié, Paris, 2022, 400 pages