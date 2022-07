«Samouraï»: sérieux?

Alan Cuartero vit des moments difficiles. Son premier roman, Passage des maux, est passé inaperçu — malgré ses 104 546 exemplaires vendus sur Amazon. Lisa, sa copine, l’a plaqué et fréquente depuis quelque temps un spécialiste de Ronsard. Marc, son ami d’enfance qu’il avait perdu de vue depuis des années, s’est suicidé.

Mais voilà que, grâce à son voisin, qui lui demande de surveiller sa piscine, il pourrait sortir de son marasme et accomplir enfin ce que Lisa lui a déjà suggéré de faire, c’est-à-dire un roman sérieux — avec l’envie évidente de reconquérir cette dernière. Tout cela en profitant de la belle terrasse ensoleillée dudit voisin, drôlement plus inspirante que son morne appartement.

« Toute autre préoccupation ne serait qu’ornement et superflu, chaque instant consacré à percevoir en moi la voix venue du fin fond des âges, celle de mes grands maîtres samouraïs, me dictant la marche à suivre. Et m’occuper d’une piscine. Ça me semble gérable comme programme. »

Bientôt, la piscine, dont l’eau cristalline passera du blanc laiteux au vert visqueux, deviendra le reflet du cafard qui ronge notre héros, qui, à la vue des notonectes et des grenouilles qui y trouveront domicile, la surnommera Glauqueland.

Auteur de la bande dessinée Zaï Zaï Zaï Zaï (6 pieds sous terre, 2015), dans laquelle un bédéiste devenait un paria après n’avoir pu présenter sa carte fidélité à la caisse d’un supermarché, Fabrice Caro (Broadway, Le discours, Figurec) esquisse un amusant portrait du milieu littéraire français en suivant dans ce quatrième roman le quotidien d’un auteur qui, malgré une panne d’inspiration et une fâcheuse tendance à la procrastination, savoure déjà son succès. « C’est le Cent ans de solitude du vingt et unième siècle, dira Jérôme Garcin dans Le masque et la plume, ce que confirmeront à l’unanimité les chroniqueurs autour de la table. »

S’il fait le cauchemar récurrent d’un passage aussi désopilant qu’humiliant à la Grande Librairie de François Busnel, Alan s’imagine de délirantes entrevues avec Claire Chazal chaque fois qu’il a une nouvelle idée de roman. Car bien qu’il ait déjà annoncé à son éditrice, qui ne lui répond jamais, vouloir écrire Sol y Sangre, roman inspiré de ses grands-parents, des migrants espagnols ayant fui le régime de Franco, Alan est distrait par le moindre élément perturbant.

Il faut dire que ses amis Jeanne et Florent, parents de jumeaux, le gentil Gabin et le monstrueux Léo, se sont mis en tête de lui faire rencontrer la femme de sa vie : « Je déteste la façon qu’a Jeanne de me scruter chaque fois que Louise (ou Mylène, ou Chloé) me parle, cette façon de vouloir discerner chez moi le moindre indice, tenter de percevoir si, comme elle dit, ça matche. »

Avec un impayable sens de l’observation, un talent indéniable pour décrire les beaux malaises des rencontres mondaines et un irrésistible penchant pour la dérision, Fabrice Caro signe un roman qui, sous ses apparences désinvoltes, aborde avec lucidité l’anxiété de performance et le syndrome de l’imposteur.

Samouraï ★★★ 1/2 Fabrice Caro, Gallimard « Sygne », Paris, 2022, 226 pages