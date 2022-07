«La ville analogique»: villes du futur

Avec l’imminence du métavers, notre vie collective est appelée à migrer presque en totalité vers Internet. Guillaume Éthier, sociologue et professeur en théories de la ville à l’UQAM, entame avec son micro-essai La ville analogique. Repenser l’urbanité à l’ère numérique une réflexion sur l’avenir de nos milieux urbains. Sans nier le potentiel de la cité numérique, il met en valeur, dans les villes d’hier et d’aujourd’hui, les initiatives qui font contrepoids à l’hyperconnectivité au profit de la création de liens tangibles entre citadins. Les propositions du chercheur — qui prônent des espaces propices à la lenteur, à la création d’une identité collective, aux débats sains, à la diversité et à l’inclusion — n’ont rien de révolutionnaire. Il en existe déjà des échantillons, qui ont fait leurs preuves. En symbiose avec son sujet, Éthier milite pour une recherche de solutions axées sur la simplicité et l’accessibilité. Il trace les contours d’un univers de possibles fondé sur le concret, certes, mais qui peine pour l’instant à outrepasser les frontières des quartiers plus fortunés.

La ville analogique Repenser l’urbanité à l’ère numérique ★★★ Guillaume Éthier, Atelier 10, Montréal, 2022, 96 pages