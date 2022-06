«La Servante écarlate», roman prémonitoire?

En entrevue, Margaret Atwood a déjà mentionné que l’idée du livre avait germé d’une question toute simple : que se passerait-il si ? En s’inspirant du régime totalitaire mis en place en URSS, elle a imaginé un univers où la politique est dominée par le religieux, et où le pouvoir est détenu par une poignée de gens qui imposent leur idéologie. Et cet univers n’est pas si loin des États-Unis d’aujourd’hui. Donc, que se passe-t-il si toutes les frontières mises en place pour protéger nos droits et libertés tombent ? Avec la question de l’avortement, une première barrière indispensable à la sécurité des femmes est tombée, ce qui les renvoie à une vision théocratique et conservatrice de leur rôle. On sait déjà que la Cour suprême compte aussi s’attaquer au mariage gai et aux droits des groupes LGBTQ+.

— Francine Descarries, professeure de sociologie à l’UQAM et spécialiste en études féministes

La servante écarlate parle à la fois du passé et du futur. C’est un rappel, pas seulement une mise en garde. Margaret Atwood s’est basée sur des faits réels pour imaginer ce qui pourrait nous arriver. Elle a prédit un recul, un retour en arrière. Ce qui se passe aujourd’hui, c’est en quelque sorte l’avènement d’une proposition futuriste, non ? Les dominants cherchent toujours à refouler la liberté des autres. C’est le principe de la guerre, on connaît ce mécanisme par coeur. Et, si on peut reculer, ça veut dire qu’on peut avancer. Il y a donc de la place pour l’espoir.

— Martine Delvaux, professeure de littérature à l’UQAM, romancière et essayiste

Margaret Atwood est visionnaire, et son roman témoigne d’une grande connaissance de la situation des droits des femmes à travers le monde. À plusieurs endroits, les femmes continuent d’être discriminées, ostracisées, brimées dans leurs droits reproductifs et maritaux. Elle démontre aussi les inégalités qui existent entre les différentes classes sociales. Celles qui vont le plus souffrir de l’invalidation de l’arrêt Roe v. Wade, ce sont les femmes afro-américaines, hispanophones et démunies. Elle met aussi en lumière ce qui attend les femmes et les minorités lorsque l’obscurantisme religieux prend le pouvoir, en plus de réfléchir aux possibles effets de la crise climatique sur nos démocraties.

— Françoise David, femme politique et militante féministe et altermondialiste