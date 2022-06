«L’Histoire nous le dira», Laurent Turcot

Dans la foulée des capsules qu’il diffuse depuis quelques années sur sa populaire chaîne YouTube (383 000 abonnés), l’historien Laurent Turcot, professeur à l’Université du Québec à Trois-Rivières, a mis par écrit, sur un mode plus sérieux et en les amplifiant souvent, ses petits bijoux de vulgarisation qui traitent de l’histoire de la vie quotidienne du Québec. L’Histoire nous le dira. Tabarnouche, pâté chinois et autres traits culturels du Québec raconte à un grand public le français québécois, les fêtes (de la Saint-Valentin au Carnaval de Québec, de la Saint-Jean-Baptiste à Noël), la médecine d’autrefois et la gastronomie québécoise, racontant notre rapport à l’alcool et au sirop d’érable autant que les origines controversées de la poutine. Sans oublier, bien entendu, l’histoire des sports — dont Laurent Turcot est un spécialiste —, nous entraînant de la course au cochon graissé jusqu’à la rivalité entre les Canadiens et les Nordiques. Un dynamique condensé d’histoire populaire.

L’Histoire nous le dira ★★★ 1/2 Laurent Turcot, Hurtubise, Montréal, 2022, 304 pages